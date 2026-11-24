Georgina Rizk divenne Miss Universo il 24 luglio 1971 a Miami Beach. Il film del concorso mostra il premio della corona di Marisol Malaret. In Libano, i fotografi coprono il suo ritorno e gli incontri ufficiali seguono. Nel 1974, quattro francobolli diedero a questa vittoria un altro mezzo di trasmissione. I loro modelli non sono una copertura dell’incoronazione girata in Florida. Essi mostrano come l’immagine del manichino beyruthin ha avuto un posto nell’iconografia postale libanese.

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Il 24 luglio 1971, Georgina Rizk vinse il concorso Miss Universe a Miami Beach. A 18 anni, il modello beyrouthin divenne il primo manichino libanese a vincere il titolo. La vittoria e’ davanti alle telecamere americane. La sua ricezione in Libano lascia altre tracce: un ritorno coperto da fotografi, appuntamenti ufficiali e, nel 1974, una serie di francobolli.

Georgina Rizk, da Beirut a Miss Universo

Il concorso si svolge a Miami Beach Auditorium, un luogo che ospita grandi spettacoli televisivi. Nell’archivio cinematografico delle elezioni, Marisol Malaret di Porto Rico, vincitore nel 1970, dà la sua corona a Georgina Rizk. La data del 24 luglio è la data indicata dall’organizzatore per la cerimonia della Florida. Consente di distinguere il momento del torrente dal momento in cui la notizia arriva negli editoriali libanesi.

La vittoria non è limitata a passare prima della giuria. Quattro giorni dopo la competizione, un archivio televisivo già situato Georgina Rizk a New York, dove ha risposto alle domande come Miss Universo. A Miami Beach, le telecamere mostrano un candidato come vince. A New York, seguono un vincitore che viene anche chiesto di parlare del paese che ha appena rappresentato.

A Beirut, un ritorno seguito da fotografi

Il fotografo Harry Koundakjian racconta, in una testimonianza pubblicata nel 2004, avendo coperto in Libano il ritorno di Georgina Rizk dopo il concorso. Il suo account, scritto più di trenta anni dopo i fatti, non stabilisce il giorno esatto di arrivo o la dimensione della folla. Egli attesta, tuttavia, che il ritorno è stato oggetto di un ordine per le fotografie, indipendentemente dalle immagini della competizione negli Stati Uniti.

Un rapporto pubblicato nella primavera del 1972 descrisse poi processioni, incontri con la stampa, fuochi d’artificio e incontri ufficiali, tra cui un’udienza presidenziale. Queste tracce illuminano due forme di accoglienza: manifestazioni visibili organizzate intorno al suo ritorno e l’attenzione delle istituzioni libanesi. Non dicono quello che l’intero paese ha pensato alla vittoria.

I francobolli non datano dal concorso

Nel 1974, il Libano dedicò una serie di quattro francobolli a Georgina Rizk. Le copie conservate mostrano valori di 5, 20, 25 e 50 piastrini. Due motivi lo mostrano in abito libanese, gli altri due si basano su un altro ritratto. La serie non semplicemente cattura l’immagine dell’incoronazione trasmessa da Miami Beach.

L’annata del 1971 associata alla serie si riferisce al titolo vinto, non al suo anno di emissione. Tra il film del concorso e questi quattro francobolli, il ritratto di Georgina Rizk cambia anche i media: non è più una questione di mostrare i secondi del sacro, ma di circolare un’immagine scelta in Libano.

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