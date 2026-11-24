A Baalbek, i giovani partecipanti a una campagna della Maharat Foundation hanno inviato richieste di informazioni ai comuni locali. L’esperimento, presentato alla fine di ottobre, mostra come fare un approccio poco conosciuto. Le risposte delle amministrazioni non sono state pubblicate nella rivista del Forum di Beirut.

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A Baalbek, i giovani partecipanti a una campagna della Maharat Foundation hanno inviato richieste di informazioni ai comuni locali. L’esperimento, presentato alla fine di ottobre, mostra come fare un approccio poco conosciuto. Le risposte delle amministrazioni non sono state pubblicate nella rivista del Forum di Beirut.

A Baalbek, la campagna continua alla finestra

Per i giovani che hanno istituito la campagna « Secondo il rapporto della Fondazione Maharat pubblicato il 5 novembre, il gruppo ha intervistato residenti e funzionari pubblici sul diritto di accesso alle informazioni. Ha attirato una campagna di sensibilizzazione e sessioni di formazione prima di archiviare applicazioni con i comuni locali.

È quest’ultimo gesto che distingue l’iniziativa di una campagna limitata ai social network. Il gruppo non era soddisfatto per spiegare che esiste un diritto: ha avviato il processo con le amministrazioni interessate. Maharat riferisce circa 70.000 visualizzazioni del suo contenuto in tre settimane. Questa cifra misura la loro circolazione, non il numero di persone che hanno imparato ad applicare, né il numero di documenti ottenuti. Il bilancio non indica quante domande sono state presentate o se i comuni hanno risposto.

Richiedi un documento, non una giustificazione

La legge libanese n. 28 del 2017, modificata nel 2021, consente a una persona o a un’organizzazione di richiedere informazioni detenute da un’amministrazione. I comuni e i sindacati municipali sono tra gli organismi interessati. Il richiedente non deve spiegare cosa intende fare con il documento. Ciò non significa che tutti i documenti siano comunicati: le informazioni sulla privacy, per esempio, sono una delle eccezioni.

Una richiesta può riguardare una copia di un documento specifico piuttosto che una questione generale. Per esempio, un residente che desidera sapere che cosa il suo comune ha previsto per il mantenimento di un giardino pubblico può indicare la decisione o il contratto che sta cercando, il periodo in questione e i mezzi con cui desidera accedervi. Questo esempio illustra l’approccio; la valutazione del Maharat non specifica l’oggetto delle richieste del Gruppo Baalbek.

La Commissione Nazionale Anti-Corruzione propone un modulo per specificare i documenti richiesti e il metodo di consultazione desiderato. La domanda è presentata prima all’amministrazione che tiene il documento. Mantenere una copia datata aiuta a tenere traccia del processo. La Commissione propone inoltre un modulo di reclamo in caso di rifiuto dell’accesso: non sostituisce la domanda originale.

Cinque esperimenti, risultati da seguire

Il gruppo Baalbek ha presentato il suo lavoro in un forum tenutosi il 24 ottobre a Beirut. Maharat ha riunito cinque squadre da Beirut e Monte Libano, Baalbek, Akkar, Saida e Tripoli. A Akkar, un altro gruppo ha lavorato alla verifica delle voci che circolano su WhatsApp. Le squadre di Beirut e Mount Lebanon hanno esaminato gli appalti pubblici. Ogni gruppo ha iniziato da un problema incontrato nella sua regione, piuttosto che riprodurre la stessa campagna.

A Baalbek, il risultato sarà più concreto delle cifre del pubblico: se le amministrazioni hanno risposto e, quando hanno fatto, quali documenti hanno reso disponibili. Per ora, ciò che l’iniziativa ha reso visibile è il primo passo: i giovani hanno chiesto documenti a loro nome dai comuni della loro regione.

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