Libano-Kuwait: Aoun investe sugli investimenti

Joseph Aoun vuole espandere gli investimenti libanesi-kuwaiti oltre le relazioni commerciali esistenti. Il presidente ha ricevuto il 6 novembre a Baabda Georges Fayyad, presidente del consiglio di amministrazione di Uniterminals, così come i direttori che rappresentano i partner kuwaitiani della società. La delegazione ha presentato le sue attività petrolifere e di stoccaggio e i suoi progetti di sviluppo in Libano.
Gli investimenti libanesi-kuwaiti nel cuore del commercio
Aoun ha evidenziato le capacità umane e la posizione geografica del paese. Sperava che le aziende libanesi e kuwaitiane sviluppassero progetti comuni basati sulla condivisione di competenze e risorse. Ha anche ricordato il sostegno storico del Kuwait per il Libano.
Georges Fayyad e membri della delegazione hanno presentato la creazione di posti di lavoro aggiuntivi come obiettivo del loro sviluppo. La presidenza menziona la loro volontà di aumentare i loro investimenti, senza descrivere alcun progetto particolare.
Fiducia come condizione di progetti
Il Presidente ha sottolineato il miglioramento dell’ambiente economico e le garanzie che potrebbero incoraggiare gli investitori. Questo discorso non annuncia una garanzia del Tesoro ad Uniterminals. Il rapporto non menziona alcun contratto firmato, importo, orario o numero di posti.
L’incontro apre così una discussione con partner identificati già impegnati nella società. I prossimi elementi attesi sono la natura degli investimenti selezionati, il loro finanziamento e le fasi della loro attuazione.
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