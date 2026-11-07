Libano-Kuwait: Aoun investe sugli investimenti

Joseph Aoun ha ricevuto il 6 novembre a Baabda Georges Fayyad e i partner kuwaitiani di Uniterminals. Il gruppo ha presentato le sue attività petrolifere e di stoccaggio e progetti di sviluppo in Libano. Il Presidente desidera rafforzare gli investimenti congiunti e la fiducia. Nessun importo, costruzione precisa o programma è stato reso pubblico. I lavori supplementari menzionati rimangono un obiettivo, mentre le garanzie menzionate da Aoun non costituiscono un impegno finanziario annunciato da parte dello Stato alla società.

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Joseph Aoun vuole espandere gli investimenti libanesi-kuwaiti oltre le relazioni commerciali esistenti. Il presidente ha ricevuto il 6 novembre a Baabda Georges Fayyad, presidente del consiglio di amministrazione di Uniterminals, così come i direttori che rappresentano i partner kuwaitiani della società. La delegazione ha presentato le sue attività petrolifere e di stoccaggio e i suoi progetti di sviluppo in Libano.

Gli investimenti libanesi-kuwaiti nel cuore del commercio

Aoun ha evidenziato le capacità umane e la posizione geografica del paese. Sperava che le aziende libanesi e kuwaitiane sviluppassero progetti comuni basati sulla condivisione di competenze e risorse. Ha anche ricordato il sostegno storico del Kuwait per il Libano.

Georges Fayyad e membri della delegazione hanno presentato la creazione di posti di lavoro aggiuntivi come obiettivo del loro sviluppo. La presidenza menziona la loro volontà di aumentare i loro investimenti, senza descrivere alcun progetto particolare.

Fiducia come condizione di progetti

Il Presidente ha sottolineato il miglioramento dell’ambiente economico e le garanzie che potrebbero incoraggiare gli investitori. Questo discorso non annuncia una garanzia del Tesoro ad Uniterminals. Il rapporto non menziona alcun contratto firmato, importo, orario o numero di posti.

L’incontro apre così una discussione con partner identificati già impegnati nella società. I prossimi elementi attesi sono la natura degli investimenti selezionati, il loro finanziamento e le fasi della loro attuazione.

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