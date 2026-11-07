Gaza: Le morti raggiungono 74.640

Il Ministero della Salute a Gaza ha registrato un totale di 74.640 morti e 175.947 feriti al 7 novembre 2026. Gli ospedali hanno ricevuto dieci corpi in 48 ore, tra cui due resti trovati e registrati 22 feriti. Dodici morti sono stati aggiunti dopo la convalida dei file. Così, l’evoluzione del totale non corrisponde solo ai risultati di nuovi attacchi. Il sollievo rimane impedito di raggiungere alcune vittime sotto le macerie e sulle strade.

2

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Secondo il Ministero della Salute a Gaza, ci sono stati 74.640 morti e 175.947 feriti dal 7 ottobre 2023. Il suo bollettino di sabato 7 novembre 2026 elenca dieci corpi ricevuti negli ospedali in 48 ore. Egli riferisce anche 22 feriti. Essa distingue tra nuove morti, persone morte dalle loro ferite e resti trovati. Un totale di 12 decessi aggiuntivi sono stati inclusi anche dopo la convalida dei file.

Il conteggio comprende sei nuovi morti e due persone che sono morte delle loro ferite. Sono stati trovati due resti. Queste categorie descrivono situazioni diverse. I dieci corpi registrati non corrispondono quindi a dieci persone uccise in nuovi attacchi durante questo periodo da soli.

Gaza Human Review: 12 file aggiunti

Il Ministero afferma che ha aggiunto dodici morti al bilancio cumulativo dopo aver completato le loro informazioni e ottenere la loro convalida. Questa regolarizzazione è avvenuta dal precedente aggiornamento amministrativo, datato 31 ottobre. Riguarda la registrazione delle vittime e non consente la data della loro morte il 7 novembre.

Questa precisazione spiega parte dell’evoluzione del totale. Il bollettino del 5 novembre ha registrato 74.618 morti, rispetto ai 74.640 del bollettino del 7 novembre. La differenza 22 include i dieci corpi ricevuti dagli ospedali e i dodici file convalidati. Presentare questo aumento come il record di nuovi scioperi negli ultimi due giorni confonderebbe morti recenti, resti e aggiunte al registro.

Il numero cumulativo di lesioni è aumentato da 175,925 a 175,947 sugli stessi bollettini. Questo aumento corrisponde a 22 persone ferite riportate per le 48 ore coperte dall’ultimo comunicato. Le autorità sanitarie non forniscono in questa pubblicazione una ripartizione per luogo, età o gravità delle lesioni.

Un conteggio separato dal cessate il fuoco

Il Ministero pubblica anche una serie che copre il periodo aperto dal cessate il fuoco dell’11 ottobre 2025. Fu di 1.610 morti e 5.819 feriti il 7 novembre 2026. Il numero di resti trovati durante questo periodo è 849 separatamente.

Il bollettino del 5 novembre ha indicato 1.602 morti e 847 resti trovati. Le sei nuove morti e le due morti delle loro ferite rappresentano questo aumento di otto volte. I due corpi trovati trasportano il numero di resti recuperati a 849.

Queste serie coprono parte del periodo aperto nell’ottobre 2023. Non si aggiungono quindi al bilancio generale. Essi riflettono la continua perdita di vita e la ricerca di corpi dopo che il cessate il fuoco è entrato in vigore. Il comunicato stampa non dettaglia le singole circostanze di ogni morte.

Le vittime rimangono fuori portata

Le informazioni mediche trasmesse il sabato indicano che le vittime sono ancora sotto le rovine e su strade inaccessibili. Le squadre di ambulanza e soccorso non possono raggiungerle tutte. Il totale pubblicato dipende dagli organi recuperati, dai decessi registrati e dai registri convalidati dalle autorità sanitarie.

La scoperta di un residuo può verificarsi molto dopo la morte della persona. La sua registrazione in un bollettino giornaliero poi racconta circa il tempo del suo recupero o la registrazione. Non è sufficiente stabilire la data dell’attacco che ha causato la morte.

I dati presentati sono quelli delle autorità sanitarie di Gaza. La loro ultima newsletter non fornisce una lista delle dieci persone ricevute negli ospedali, né dettagli dei dodici file aggiunti. La ricerca rimane dipendente dall’accesso alle macerie e dalla capacità dei lavoratori di soccorso di raggiungere luoghi dove le vittime sono ancora riportate.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews