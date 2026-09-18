Libano-IMF: Il destino dei depositi nel cuore delle discussioni

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La missione del Fondo Monetario Internazionale si è conclusa venerdì 18 settembre, quattro giorni di discussioni in Libano con una priorità: andare avanti sulla legge che deve destinare le perdite accumulate dal crollo finanziario e spianare la strada al rimborso dei depositanti. Il ministro delle Finanze Yassine Jaber ora fa capire che l’inizio del ritorno dei depositi dipende dall’adozione di questa legge. Il governatore della Banca del Libano, Karim Suaid, annuncia che 8,1 miliardi di dollari saranno stati restituiti ai depositanti entro la fine del 2026 attraverso i Circoli 158 e 166. Ma la questione centrale rimane: chi sopporterà le decine di miliardi di dollari di perdite di sistema e quanto può effettivamente essere restituito depositi?

La giornata ha anche rivelato le tensioni politiche che circondano il testo successivo. In Ain al-Tiné, il capo della missione del FMI, Ernesto Ramirez Rigo, presidente della Camera, Nabih Berry, ha affermato che ogni legge deve garantire « i diritti dei depositanti e tutti i loro depositi ». Questo requisito viene come la Banca del Libano difende un approccio basato sulle risorse effettivamente disponibili. Karim Souaid ha sottolineato venerdì la necessità di non fare promesse ai depositanti che le istituzioni non sarebbero in grado di fornire.

Il FMI completa quattro giorni di discussioni in Libano

La delegazione del FMI si è riunita a Beirut dal 15 al 18 settembre. Le discussioni si sono svolte principalmente presso il Ministero delle Finanze e l’Hotel Phoenicia. Hanno riunito funzionari libanesi responsabili delle finanze pubbliche, bancarie, fiscalità, debito, bilancio e dogana, nonché rappresentanti del settore privato.

L’incontro finale si è tenuto venerdì presso il Dipartimento delle Finanze. Ha riunito Yassine Jaber, Ministro dell’Economia e del Commercio Amer Bisat, Governatore della Banca del Libano Karim Suaid, rappresentanti delle presidenze della Repubblica e del Consiglio dei Ministri, e delle relative amministrazioni. Ernesto Ramirez Rigo guidò la delegazione del FMI.

L’obiettivo immediato non è ancora la firma di un programma finanziario finale. Beirut cerca prima di raggiungere unaccordo a livello di serviziooAccordo di lavoro(SLA), con il Fondo. Il Libano aveva già ottenuto tale accordo nell’aprile del 2022, ma non era in grado di soddisfare le condizioni per la sua trasformazione in un programma completo finanziato dal FMI.

La situazione era diversa nel 2026. Diversi testi a lungo richiesti sono avanzati, anche sul segreto bancario e sulla ristrutturazione delle istituzioni finanziarie. Il Parlamento ha inoltre adottato importanti modifiche al quadro di ristrutturazione bancaria in agosto. Tuttavia, il caso più sensibile rimane aperto: quello del riconoscimento e della distribuzione delle perdite.

Financial Gap Act: il testo diventa decisivo

Yassine Jaber ha confermato venerdì che le discussioni con il FMI si erano concentrate sulla bolletta del gap finanziario. Dietro questa espressione tecnica è il principale problema irrisolto dal crollo del 2019: l’enorme divario tra gli impegni del sistema finanziario e i beni effettivamente disponibili per onorarli.

Le banche commerciali detengono grandi crediti sulla Banca del Libano. Essi hanno obblighi simultanei ai loro candidati. La banca centrale stessa ha accumulato notevoli perdite dopo aver utilizzato le monete attratte dal sistema per anni per finanziare lo stato, mantenere la parità della libbra e sostenere il modello finanziario. Infine, lo stato Ã ̈ indebitato sul suo debito in valuta estera nel marzo 2020.

La determinazione dell’esistenza di perdite non è quindi più sufficiente. La futura legge deve determinare come saranno riconosciuti e distribuiti tra lo Stato, la Banca del Libano, le banche, i loro azionisti e, secondo i meccanismi infine adottati, i depositanti.

Questo spiega perché questa legge ora condiziona praticamente tutti i prossimi passi. La ristrutturazione bancaria non può essere completata senza conoscere il valore reale dei beni delle istituzioni. I depositanti non possono conoscere la quota e la tempistica dei loro beni fino a quando le perdite non sono state colpite. E il FMI non può concludere un programma sostenibile con un sistema finanziario le cui passività rimangono in gran parte irrisolte.

Jaber collega direttamente i rimborsi all’adozione della legge

Yassine Jaber ha stabilito venerdì un collegamento esplicito tra l’adozione del testo e il ritorno dei depositi. Secondo il Ministro delle Finanze, l’avvio del processo di risanamento delle risorse dipende dall’adozione del Financial Gap Act.

Questa dichiarazione è importante perché pone il rimborso dei candidati in un meccanismo legislativo completo. Dal 2019, i prelievi sono stati organizzati principalmente dalle circolari della Banca del Libano e dalle regole applicate dalle istituzioni, senza adeguamento definitivo delle passività accumulate.

Il ministro ritiene che la nuova legge dovrebbe consentire la transizione da questi meccanismi intermedi ad un trattamento organizzato della crisi. Egli afferma che la Banca del Libano avrà un ruolo centrale nel processo e che il governo sosterrà la banca centrale nella ristrutturazione del settore, ripristinando i depositi e ripristinando la fiducia.

Jaber riconosce tuttavia che il calendario parlamentare può ancora ritardare il testo. Il governo sta lavorando parallelamente al bilancio 2027, che sarà trasmesso al Parlamento il 2 ottobre. La revisione del progetto di gap finanziario non può quindi iniziare immediatamente.

Questo vincolo viene dopo sette anni di crisi. Venerdì, il ministro stesso ha sottolineato che il trattamento del fascicolo bancario non potrebbe più essere ritardato.

Berry rivendica la sicurezza per tutti i depositi

Poche ore prima, Nabih Berry aveva posto una domanda politica molto più forte sul tavolo. Il Presidente della Camera ha ricevuto in Ain el-Tiné Ernesto Ramirez Rigo, accompagnato dal Rappresentante residente del FMI in Libano, Yassine Said e dalla Consigliere Maya Shueiri.

L’incontro si è concentrato sullo stato dei negoziati dopo l’adozione del quadro di ristrutturazione bancaria e l’inizio dello studio della legge sul divario finanziario. Nabih Berry ha ribadito alla Delegazione che qualsiasi testo dovrebbe garantire i diritti dei candidati e dei loro documenti in tutto il loro.

Questa posizione sarà decisiva quando il progetto verrà presentato al Parlamento. Tuttavia, solleva immediatamente il problema delle risorse. Garantire legalmente tutti i crediti dei depositanti non è sufficiente per creare le decine di miliardi di dollari necessari per rimborsarli. Il futuro accordo dovrà quindi specificare chi fornisce i beni per onorare questa garanzia, quanto dura e come.

È proprio su questo punto che i negoziati con il FMI rimangono sensibili. Il Fondo ha da diversi anni difeso un principio di gerarchia delle perdite: gli azionisti e i creditori subordinati devono assorbire le perdite prima che possano essere imposte ai depositanti. Durante la sua missione nel febbraio 2026, il FMI aveva anche sottolineato la necessità di non imporre un contributo allo Stato che avrebbe reso il debito pubblico insostenibile di nuovo.

Pertanto, il dibattito non si concentra esclusivamente sulla tutela dei candidati. Si concentra su come rendere questa protezione finanziariamente fattibile.

Karim Souaid: 8,1 miliardi di dollari tornati alla fine del 2026

Karim Souaid ha presentato una figura precisa in questa discussione di venerdì. Secondo il governatore della Banca del Libano,8,1 miliardi di dollari saranno restituiti ai depositanti entro la fine del 2026sotto circolare 158 e 166.

Questi due meccanismi consentono a talune categorie di depositanti di accedere progressivamente a una parte delle loro attività in valuta estera in limiti e condizioni definite dalla banca centrale. Sono uno dei pochi canali ancora permettendo un ritorno regolare di dollari da conti bloccati dalla crisi.

Tuttavia, i 8,1 miliardi di dollari devono essere interpretati correttamente. Non significa che la crisi di deposito sarà stata risolta fino a 8,1 miliardi di dollari secondo la legge futura. Essa corrisponde agli importi che la Banca del Libano ritiene di aver progressivamente restituito attraverso i meccanismi esistenti fino alla fine del 2026.

Allo stesso tempo, il governatore afferma che c’è una « meccanica chiara » per trattare i depositi. Tuttavia, non ha dettagliato tutti i parametri di venerdì. Ha sottolineato la necessità di costruire un meccanismo compatibile con le risorse del sistema finanziario.

Tra la promessa di Berry e la prudenza di Suaid

Le dichiarazioni di Nabih Berry e Karim Suaid evidenziano così i due vincoli che saranno posti sulla legge futura. Il primo è politico e giuridico: conservare per quanto possibile i diritti dei candidati. La seconda è la contabilità: per determinare quali risorse esistono effettivamente per convertire questi dazi in rimborsi.

Il governatore ha scelto un vocabolario prudente venerdì. La Banca del Libano, ha spiegato, sta esplorando le possibilità di rimborso utilizzando un approccio « razionale », pur mantenendo la liquidità necessaria per operare il sistema finanziario. Il lavoro deve continuare anche prima dell’adozione della legge.

Karim Souaid ha per lo più implicitamente respinto la logica delle promesse impossibili da finanziare. A suo avviso, le istituzioni devono impegnarsi per i depositanti che possono effettivamente onorare. Il rallentamento di certe decisioni garantirebbe quindi la loro fattibilità piuttosto che ritardare indefinitamente la risoluzione della crisi.

Questa cautela si riferisce direttamente al problema che ha bloccato i vari piani sviluppati dal 2020. Riconoscere il valore nominale di un deposito è una cosa. Identificare i beni liquidi per rimborsarlo in dollari è un altro.

Il vero conflitto riguarda la distribuzione delle perdite

Per gli ultimi sette anni, questa domanda è stata responsabile per gran parte del blocco. Il primo piano governativo sviluppato nel 2020 aveva già riconosciuto l’entità delle perdite del settore finanziario. I seguenti governi, la Banca del Libano, il Parlamento, le banche commerciali e il FMI si sono poi divergenti sulla loro valutazione e, soprattutto, sulla loro distribuzione.

Il dibattito è particolarmente sensibile perché ogni opzione sposta il costo in una categoria diversa. Un massiccio contributo statale è quello di trasferire parte del disegno di legge alle finanze pubbliche e ai contribuenti potenzialmente futuri. L’assorbimento delle perdite da parte delle banche influisce sui propri fondi e azionisti. Un onere eccessivo imposto alla Banca del Libano può compromettere il suo bilancio e la sua capacità di mantenere la stabilità monetaria. Una riduzione dei crediti dei depositanti provoca direttamente perdite ai risparmiatori.

La ristrutturazione bancaria adottata nel 2026 iniziò a stabilire una gerarchia. In particolare, gli azionisti devono assorbire le perdite prima che i depositanti e le banche debbano essere valutati individualmente. Ma questo quadro non determina ancora la distribuzione finale del foro finanziario. Questo è il ruolo atteso della prossima legge.

Questa articolazione spiega l’importanza della missione appena completata. Il FMI non negozia più solo con Beirut un elenco generale delle riforme. Le discussioni fanno parte della meccanica stessa della distribuzione delle perdite.

I depositanti rimangono al centro del braccio

La questione è tanto più sensibile in quanto i candidati hanno già subito una notevole perdita economica dal 2019. Per diversi anni, i prelievi di libri a tassi di mercato inferiori hanno portato a sconti significativi. Altri depositanti hanno venduto i loro crediti bancari per contanti con grandi perdite. Coloro che hanno mantenuto i loro conti rimangono soggetti a restrizioni.

Le circolari 158 e 166 hanno migliorato l’accesso a determinati importi, ma non sono una soluzione generale al problema. La loro operazione rimane bloccata e diffusa nel tempo. Inoltre non rispondono alla questione fondamentale del valore finale da riconoscere per i depositi.

Ecco perché l’affermazione di Berry di tutti i depositi avrà conseguenze concrete durante l’esame parlamentare. Se questo requisito diventa un principio sancito dalla legge, il legislatore dovrà definire simultaneamente i beni, le scadenze e i meccanismi di conformità.

Al contrario, un testo che riconosce formalmente i crediti senza fornire un meccanismo di rimborso credibile potrebbe semplicemente prolungare la situazione attuale.

Il FMI vuole impedire ai depositanti di passare oltre gli azionisti

La posizione ufficiale espressa dal FMI nella sua precedente missione consente di comprendere una delle garanzie richieste. Nel febbraio 2026, l’istituzione ha ricordato che nessuna perdita dovrebbe essere assegnata ai depositanti fino a quando non fosse stata assorbita dagli azionisti e dai creditori di rango inferiore.

Questo principio non significa che il FMI garantisce il rimborso completo di tutti i depositi. Essa stabilisce un ordine in cui le perdite devono essere a carico. La differenza è essenziale.

Il Fondo aveva anche avvertito che la strategia di ristrutturazione dovrebbe rimanere compatibile con la liquidità effettivamente disponibile. Troppo rapidamente rilasciando depositi senza i dollari corrispondenti potrebbe creare pressione su riserve, tassi di cambio e stabilità finanziaria.

La discussione con Beirut è quindi tra diversi requisiti: riconoscere le perdite, proteggere la gerarchia dei creditori, ripristinare gradualmente i depositi, ricapitalizzare le istituzioni valide e evitare il contributo dello Stato che riproduce insostenibile debito pubblico.

Un accordo di livello di servizio come passo successivo

Yassine Jaber ha confermato che il prossimo obiettivo era quello di ottenere un nuovo accordo di servizio con il FMI. A differenza del 2022, il governo ritiene che questa volta sarà in grado di introdurre diverse riforme già adottate piuttosto che semplici impegni.

Tuttavia, una SLA rimarrà un passo intermedio. I presupposti stabiliti con il Fondo dovrebbero quindi essere soddisfatti prima di raggiungere un programma approvato dal Consiglio di Amministrazione e di fornire l’accesso ai finanziamenti.

Per Beirut, l’interesse supera l’importo che potrebbe essere direttamente prestato dal FMI. Un accordo è visto dalle autorità come un mezzo per ripristinare parte della credibilità finanziaria del paese e facilitare l’accesso ad altri finanziamenti internazionali.

Jaber dovrebbe continuare a discutere a Washington durante il mese. Ha annunciato di accompagnare il Primo Ministro nelle riunioni con il Direttore Generale del FMI e il Presidente della Banca Mondiale. Il governo spera di usare questa sequenza per accelerare i negoziati.

La legge dovrà ora rispondere a una domanda concreta

La missione dal 15 al 18 settembre non riuscì quindi a raggiungere un accordo finanziario definitivo. D’altra parte, ha rafforzato il dibattito sulla questione che è stata una condizione di qualsiasi uscita duratura dalla crisi dal 2019: come possono le perdite accumulate essere trasformate in un’architettura che può veramente ripristinare i depositi?

Le posizioni espresse il venerdì delineano già i limiti della prossima battaglia parlamentare. Nabih Berry richiede che i diritti dei depositanti e tutti i loro beni siano garantiti. Yassine Jaber sostiene che il rimborso inizierà con l’adozione del Financial Gap Act. Karim Suaid annuncia 8.1 miliardi di dollari restituiti entro la fine del 2026 rifiutandosi di promettere ciò che la Banca del Libano non poteva finanziare.

La prossima riunione sarà quindi legislativa. Il governo deve andare avanti nel testo mentre completa il bilancio del 2027, previsto in Parlamento all’inizio di ottobre. È nella redazione di questa legge, poi negli emendamenti da discutere dai deputati, che la risposta ancora assente di venerdì dovrà apparire: non solo quanto i candidati possono recuperare, ma che porteranno effettivamente i dollari necessari e quanto tempo.