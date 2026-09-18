Deir Mimas: L’esercito libanese si ritira contro Israele

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Le Forze Armate libanesi hanno dovuto abbandonare una nuova posizione installata alla periferia di Deir Mimas, distretto di Marjayoun, venerdì 18 settembre, dopo l’avanzata delle forze israeliane che chiedevano l’evacuazione. Due carri armati israeliani si avvicinarono all’apparato libanese, mentre le granate assordanti furono gettate vicino ai soldati. I militari libanesi si ritirarono prima di riposizionare nella zona della strada Burj al-Muluuk. Le forze israeliane hanno poi cercato diverse case prima di tornare alla loro posizione di Tall al-Nahhas. L’incidente è un test particolarmente sensibile per l’esercito libanese, che gradualmente prenderà il controllo del Sud come parte dell’accordo con Israele.

A Deir Mimas, due eserciti faccia a faccia

L’incidente è iniziato venerdì mattina nelle vicinanze di Deir Mimas, un villaggio nel settore orientale del Libano meridionale al confine della zona attualmente occupata da Israele. L’esercito libanese aveva appena stabilito una nuova posizione su un asse che collegava, tra l’altro, Deir Mimas a Burj al-Muluk.

Una forza israeliana si è spostata verso questa posizione. Due carri armati avanzarono sulla strada prima di fermarsi davanti a un argine, dietro i quali erano veicoli dell’esercito libanese. La distanza tra i due dispositivi è stata notevolmente ridotta.

L’esercito libanese mandò rinforzi. La situazione è stata trasformata per diverse ore in un confronto diretto, senza scambio di munizioni vive tra i due eserciti.

Tuttavia, l’esercito israeliano ha lanciato sei granate assordanti intorno alla posizione. Secondo i rapporti di diversi media libanesi, Israele aveva precedentemente chiesto l’evacuazione del nuovo punto militare libanese.

L’equilibrio del potere era particolarmente sbilanciato. L’esercito israeliano aveva impegnato carri armati nelle immediate vicinanze del dispositivo, mentre ai soldati libanesi era stato dato il compito di tenere una posizione ai margini di un’area militare israeliana controllata.

Israele esige il ritiro della posizione libanese

È questa richiesta israeliana che dà al Deir Mimas il suo significato politico. Non era solo una pattuglia israeliana che passava vicino a un posto libanese. Il confronto riguardava direttamente la possibilità per l’esercito libanese di stabilire una posizione nel territorio che è chiamato a controllare.

Secondo le informazioni disponibili, Israele ha sfidato la creazione di questo punto e ha chiesto la sua evacuazione. I rapporti locali indicavano anche una minaccia alla posizione se i soldati libanesi rifiutassero di andarsene.

L’esercito libanese finalmente si ritirò. Le stime della distanza di ritiro differiscono da un testimone all’altro. Un fotografo in loco ha riportato un riposizionamento di circa 100 metri in una prima fase. Altri rapporti locali si riferivano ad un movimento più ampio verso il nord e la strada Burj al-Muluk.

Ciò che è stabilito è che il dispositivo installato vicino Deir Mimas non è stato difeso dalle armi quando le forze israeliane avanzate. L’esercito libanese ha favorito il ritiro e l’uso di meccanismi di collegamento per prevenire il confronto diretto.

Per qualificare questo episodio come « capitulation » è quindi una valutazione politica. Militaremente, i fatti mostrano chesotto pressione di una forza straniera, senza l’impegno armato dell’esercito libanese di mantenere la posizione.

Soldati libanesi presi di mira da granate assordanti

L’episodio non era limitato a un confronto statico. Quando i militari libanesi tentarono di mantenere o ristabilire la loro presenza, le forze israeliane lanciarono delle granate assordanti nel loro ambiente immediato.

Sono state segnalate sei granate. Nessun cambio di fuoco tra i due eserciti è stato segnalato e nessuna vittima tra i militari libanesi sono stati segnalati nelle prime informazioni disponibili.

I residenti sono stati bloccati a casa durante il confronto. I movimenti all’ingresso di Deir Mimas furono gravemente distrutti, mentre i carri armati israeliani occuparono l’accesso alla zona.

L’incidente si è poi spostato intorno alle case vicino alla posizione abbandonata. I soldati israeliani hanno cercato diverse case. L’esercito libanese poi si riposizionò verso la strada principale di Burj al-Muluuk.

Le forze israeliane alla fine lasciarono l’area in cui avevano avanzato e tornarono a Tall al-Nahhas. L’esercito libanese mantenne la sua presenza sull’asse Burj al-Muluuk e in altre posizioni intorno a Deir Mimas.

Il « meccanismo » usato per prevenire il confronto

I contatti sono stati avviati durante il confronto attraverso il meccanismo di gestione degli incidenti tra le parti. Hanno aiutato a prevenire la degenerazione faccia a faccia in cambio del fuoco.

Questo è coerente con la dottrina seguita finora dall’esercito libanese contro le forze israeliane. L’istituzione militare non partecipa direttamente alla guerra contro Israele e cerca di evitare un confronto convenzionale che non ha ricevuto né l’ordine politico né i mezzi materiali per impegnarsi.

Questa cautela, tuttavia, assume una nuova dimensione in Deir Mimas. L’esercito libanese non stava affrontando un attacco a una posizione di Hezbollah. Era il suo insediamento che è stato contestato dall’esercito israeliano.

L’episodio pone quindi una domanda concreta: quanto può effettivamente schierare l’esercito nei territori in cui si suppone di sostituire gradualmente le altre forze armate e ripristinare l’autorità esclusiva dello Stato?

A Deir Mimas venerdì, questo limite è stato fissato a terra dalle forze israeliane.

Un incidente al centro dell’accordo con Israele

La relazione fa parte del quadro particolarmente sensibile dell’accordo concluso il 26 giugno, dopo diverse riunioni di negoziati in materia di mediazione americana. Le disposizioni includono il graduale ritiro delle forze israeliane dai territori che controllano nel sud del Libano e il dispiegamento dell’esercito libanese.

È anche legata al disarmo di Hezbollah e al ripristino del monopolio statale sulle armi.

Su carta, i due movimenti devono quindi rispondere: ritiro israeliano da un lato, estensione dell’autorità dell’esercito libanese dall’altro. Nel campo, la loro sincronizzazione rimane molto più difficile.

Israele ha mantenuto il controllo delle aree del sud del Libano e ha giustificato la sua presenza con la necessità di prevenire le minacce contro il suo territorio. Allo stesso tempo, l’esercito israeliano continua a compiere scioperi, operazioni di terra e distruzione in diverse aree.

L’esercito libanese sta anche cercando di espandere gradualmente la sua distribuzione. Ma l’incidente di Deir Mimas mostra cosa succede quando queste due logiche si incontrano fisicamente: una posizione libanese può essere direttamente confrontata con una forza israeliana che rifiuta il suo insediamento.

Il paradosso del disarmo di Hezbollah

L’incidente è direttamente legato al dibattito sul disarmo di Hezbollah. Il principio sostenuto dalle autorità libanesi si basa sul monopolio della difesa dello Stato e sull’implementazione dell’esercito in aree dove le strutture militari di Hezbollah devono sparire.

Questa strategia, tuttavia, presuppone che l’esercito possa esercitare efficacemente la sua autorità nel territorio interessato.

Deir Mimas mette questa condizione alla prova. Se l’esercito libanese gradualmente sostituisce Hezbollah in alcune aree, ma poi deve abbandonare una posizione quando Israele esige il suo ritiro, la questione della sua capacità di garantire efficacemente la sovranità statale diventa inevitabile.

Questo non significa che l’esercito libanese abbia avuto una missione per aprire il fuoco venerdì. Tale decisione avrebbe potuto provocare un confronto militare diretto tra Libano e Israele e avrebbe portato ad una maggiore escalation.

Ma l’alternativa scelta ha anche un costo politico. Le immagini di una Forze Armate libanesi che si riposizionano contro i veicoli corazzati israeliani possono alimentare gli argomenti degli avversari del disarmo di Hezbollah, che hanno a lungo sostenuto che l’esercito regolare non ha i mezzi per proteggere il territorio da solo.

L’incidente viene così in un momento particolarmente sensibile per le autorità libanesi, che stanno cercando di ottenere più risorse per l’istituzione militare.

L’incidente è avvenuto dopo le riunioni di Parigi

Il calendario è particolarmente suggestivo. La faccia a faccia di Deir Mimas viene dopo consultazioni a Parigi su supporto internazionale per l’esercito libanese.

Il presidente Joseph Aoun ha incontrato il presidente francese Emmanuel Macron e il re Abdullah II di Giordania. Le discussioni preparatorie si sono concentrate anche sulla conferenza internazionale per sostenere l’esercito libanese e le forze di sicurezza interna.

Venerdì mattina, Joseph Aoun ha riferito su questi incontri al Primo Ministro Nawaf Salam. Entrambi i funzionari hanno fatto riferimento specificamente alla situazione nel sud e alla continuazione degli attacchi israeliani.

Poche ore prima, a terra, i militari libanesi incontrarono i carri armati israeliani a Deir Mimas.

Questa successione di eventi illustra il divario tra l’obiettivo diplomatico e la realtà militare. I partner internazionali chiedono all’esercito libanese di assumersi più responsabilità nel sud. Beirut chiede attrezzature, finanziamenti e sostegno politico. Ma la sua distribuzione si svolge in un ambiente in cui l’esercito israeliano mantiene una notevole superiorità militare e controlla ancora parti del territorio libanese.

Un esercito che evita il confronto diretto

L’assenza di una risposta libanese non è una novità nella dottrina dell’esercito fin dall’inizio della guerra. Le forze armate libanesi cercarono di rimanere al di fuori del confronto tra Israele e Hezbollah, anche quando le posizioni militari o militari furono colpite.

Questa postura si basa su una realtà strategica. Le capacità militari di entrambi gli eserciti non sono paragonabili. Israele ha, tra l’altro, un aereo da combattimento, una notevole intelligenza, un personale armato pesante e una potenza di fuoco molto più alta.

Una decisione locale di aprire il fuoco a Deir Mimas avrebbe rapidamente superato il villaggio. Avrebbe potuto impegnare lo Stato libanese direttamente in un confronto militare con Israele.

Il problema sollevato il venerdì non è quindi solo quello del comportamento di pochi soldati in una diga. Riguarda le istruzioni politiche date all’esercito quando una forza israeliana avanza su una posizione libanese e richiede la sua evacuazione.

Non c’era alcun annuncio ufficiale il venerdì pomeriggio che l’esercito era stato ordinato di coinvolgere le forze israeliane in tali situazioni.

Israele si ritira, ma mantiene l’iniziativa

Il confronto si concluse senza scambio di fuoco. Dopo aver avanzato, imponendo un ritiro dalla posizione libanese e cercando le case, le forze israeliane hanno lasciato le immediate vicinanze di Deir Mimas e sono ritornate nella loro posizione di Tall al-Nahhas.

L’esercito libanese rimase schierato sulla strada principale per Burj al-Muluuk. Pertanto, non ha lasciato l’intera area e l’incidente non può essere descritto come un abbandono di Deir Mimas da parte dell’istituzione militare.

Ma il corso del confronto rimane significativo. La controversa posizione libanese non fu mantenuta contro l’avanzata israeliana. Israele è stato in grado di entrare nella zona, lanciare granate assordanti, condurre ricerche, e poi ritirarsi senza confronto con l’esercito.

È questa sequenza, più della durata dell’incursione, che rende Deir Mimas un precedente da guardare. Il graduale dispiegamento dell’esercito libanese nel sud deve necessariamente produrre altre situazioni in cui le sue posizioni saranno più vicine alle aree ancora controllate da Israele.

Il prossimo test sarà quindi se il meccanismo di coordinamento consente di stabilire regole che impediscono la ripetizione di tali situazioni, o se qualsiasi nuovo insediamento libanese vicino all’area occupata può essere contestato sul terreno da Israele.

Venerdì sera, i carri armati israeliani erano tornati a Tall al-Nahhas, e l’esercito libanese rimase presente sull’asse Burj al-Muluq. Ma la posizione dietro il confronto aveva, in poche ore, dimostrato la difficoltà di trasformare il principio della distribuzione dello Stato nel sud in un controllo efficace del territorio.