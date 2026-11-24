L’agenzia pubblica palestinese registra sette morti nella Striscia di Gaza martedì mattina, 24 novembre. Ha detto che due scioperi israeliani avevano ucciso sei persone, tra cui un bambino, e che un settimo palestinese aveva soccomblato alle ferite in Jabalia. Almeno cinque persone sono rimaste ferite in Al-Mawasi.

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Sette palestinesi sono morti martedì mattina, 24 novembre, nella Striscia di Gaza, secondo l’agenzia pubblica palestinese. Ha registrato sei morti in due scioperi israeliani e una morte in Jabalia. Almeno cinque persone sono rimaste ferite.

Due scioperi segnalati a Gaza centrale e meridionale

Tre persone, tra cui un bambino, sono morte nella zona di Wadi Gaza nel centro di Gaza, secondo fonti mediche citate dall’agenzia palestinese. In precedenza, ad Al-Mawasi, ad ovest di Khan Yunes, uno sciopero ha ucciso tre persone e ferito cinque. Un interlocutore dell’ospedale di Nasser ha confermato ad un’altra agenzia di notizie l’accoglienza dei corpi delle tre persone uccise ad Al-Mawasi.

Il Ministero degli Interni di Gaza ha dichiarato che due delle persone uccise ad Al-Mawasi erano poliziotti. L’esercito israeliano ha detto ad un’agenzia di stampa che hanno preso di mira i combattenti in due scioperi martedì. Le fonti disponibili non consentono la determinazione indipendente dello status di tutte le vittime.

Morte dopo attacco in Jabalia

La settima morte dell’agenzia palestinese non è quella di una persona uccisa in uno di questi due scioperi. È un palestinese morto a causa di ferite subite durante un attacco a Jabalia nella Striscia di Gaza settentrionale. L’agenzia non specifica quando è stato ferito.

I due decessi segnalati dalla stessa agenzia di Gaza City il lunedì sera non sono inclusi nel rapporto di martedì mattina. Il cessate il fuoco entrò in vigore nell’ottobre del 2025. Gli scioperi di martedì aggiungono alla violenza che ha continuato fin dall’entrata in vigore.

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