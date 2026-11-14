Libano: Due traiettorie opposte nei servizi

Le informazioni e le comunicazioni libanesi sono cresciute del 20,1 per cento in volume nel 2024, mentre i servizi aziendali sono diminuiti del 22,8 per cento. I conti riveduti dell’Ufficio statistico centrale (CAS) mostrano così due traiettorie opposte all’interno di un’economia di restringimento del 5,2%. Tuttavia, il contrasto non è sufficiente a concludere che vi è stata una ripresa generale della tecnologia digitale o un crollo uniforme di tutte le professioni di consulenza. Le categorie sono ampie. « Informazione e comunicazione » si riferisce al ramo J. Servizi di business consistono di rami M e N, che coprono attività professionali, scientifiche e tecniche, nonché servizi amministrativi e di supporto. La tabella non fornisce un risultato separato per ogni commercio o impresa.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Le informazioni e le comunicazioni libanesi sono cresciute del 20,1 per cento in volume nel 2024, mentre i servizi aziendali sono diminuiti del 22,8 per cento. I conti riveduti dell’Ufficio statistico centrale (CAS) mostrano così due traiettorie opposte all’interno di un’economia di restringimento del 5,2%. Tuttavia, il contrasto non è sufficiente a concludere che vi è stata una ripresa generale della tecnologia digitale o un crollo uniforme di tutte le professioni di consulenza.

Le categorie sono ampie. « Informazione e comunicazione » si riferisce al ramo J. Servizi di business consistono di rami M e N, che coprono attività professionali, scientifiche e tecniche, nonché servizi amministrativi e di supporto. La tabella non fornisce un risultato separato per ogni commercio o impresa.

Informazioni e comunicazione libanesi: il ritorno al livello 2019

Il valore aggiunto dell’informazione e della comunicazione ha raggiunto 57.461 miliardi di libri giornalieri nel 2024, rispetto a 37.092 miliardi nel 2023. Ciò rappresenta un aumento nominale del 54,9%. Parte proviene dai prezzi: il deflatore aumenta di circa il 29%. Dopo la correzione, l’aumento dell’attività è del 20,1%.

Il calcolo utilizza 44,535 miliardi di sterline di valore aggiunto del 2024 a 2023 prezzi. Evita il confronto diretto degli importi correnti soggetti a prezzi diversi. Il tasso del 20% pubblicato in forma arrotondata non dovrebbe quindi essere letto semplicemente come un aumento delle tariffe telefoniche.

La traiettoria dal 2019 rimane irregolare. A prezzi di riferimento 2019, il valore aggiunto è passato da 1.628 miliardi quell’anno a 762 miliardi nel 2020 e poi a 688 miliardi nel 2021. Esso ammontava a 1.179 miliardi nel 2022, 1.407 miliardi nel 2023 e 1,689 miliardi nel 2024. L’ultimo livello è del 3,7% in più rispetto al 2019.

I servizi di business cadono nonostante l’aumento nominale

I servizi aziendali hanno un risultato inverso. Il loro attuale valore aggiunto è aumentato da £ 267,941 miliardi nel 2023 a £ 275,449 miliardi nel 2024. L’aumento nominale è del 2,8%. Tuttavia, la quantità di 2024 a 2023 prezzi è solo 206 724 miliardi. La diminuzione del volume è del 22,8%.

Il deflatore in questo ramo aumenta di circa il 33%. Questo spiega perché un’attività significativamente ridotta può produrre un valore corrente leggermente più elevato. Per questo motivo, il ridimensionamento dell’importo nominale da solo avrebbe invertito la diagnosi sulla produzione.

Branch, anno 2024 Valore aggiunto attuale Cambiamenti di prezzo, arrotondato Variazione del volume Informazione e comunicazione LL 57 461 miliardi +29% +20,1 % Servizi di business LL 275 449 miliardi +33 % – 22,8%

L’industria dei servizi aziendali rimane molto più grande nel valore attuale. Rappresenta il 10,8% del valore totale aggiunto a prezzi di base nel 2024. Informazioni e comunicazione rappresentano il 2,3%. I denominatori qui sono identici: valore aggiunto totale, non PIL a prezzi di mercato, che comprende anche imposte nette sui prodotti.

Il peso delle filiali cambia il risultato nazionale

La tabella dei contributi illustra questa differenza di dimensione. L’informazione e la comunicazione portano alla crescita del PIL circa 0,3 punti percentuali nel 2024. I servizi aziendali portano via circa 2,7 punti. Il forte aumento del primo ramo compensa quindi solo una piccola parte della caduta nel secondo.

Questa decomposizione spiega perché una recessione può coesistere con attività in espansione. I tassi settoriali non sono in media direttamente. Il loro peso nell’economia conta tanto quanto la loro variazione. Un ramo limitato che aumenta del 20% può avere meno effetto sul totale di un grande ramo che diminuisce di un tasso paragonabile.

I servizi commerciali non si erano ritrovati a livelli pre-crisi. Il loro valore aggiunto a prezzi di riferimento ha raggiunto 3,532 miliardi di sterline nel 2024, rispetto a 5.474 miliardi di sterline nel 2019. Ciò corrisponde a circa il 64,5% del livello di partenza. La diminuzione del 2024 si è verificata dopo un aumento del 2% nel 2023 nella serie CAS arrotondata.

Né il lavoro né le telecomunicazioni da soli

Il valore aggiunto misura la ricchezza creata dopo la deduzione del consumo intermedio. Non rappresenta il fatturato lordo delle imprese. Una variazione può quindi dipendere sia dall’output venduto che dai beni o servizi utilizzati per produrlo.

Inoltre non misura direttamente l’occupazione. Un aumento del 20,1% del volume non significa un aumento equivalente del numero di dipendenti. Un’indagine sul lavoro o dati amministrativi comparabili sarebbero necessari per determinare l’evoluzione della forza lavoro. I conti di produzione non forniscono queste informazioni.

Ridurre il ramo J agli operatori telefonici sarebbe altrettanto fuorviante. Esso comprende varie attività di informazione e comunicazione. La tabella aggregata non consente la distribuzione del risultato tra telecomunicazioni, computer, media o altri servizi pertinenti. Né permette che la progressione sia attribuita ad un particolare investimento annunciato dopo il 2024.

Due mercati che non coincidono con le esportazioni

I servizi commerciali possono essere venduti a clienti libanesi o stranieri. Il loro declino non è quindi sinonimo di un declino identico delle esportazioni di servizi. Al contrario, i servizi esportati includono altre attività come il viaggio e il trasporto. Entrambi i set hanno perimetri diversi.

Il file CAS fornisce una misura annuale del 2024, riveduta con gli anni precedenti. Non propone una previsione settoriale per il 2026. Il contrasto tra questi rami richiede ora dati più sottili sui loro clienti, sub-attività e personale, al fine di capire cosa c’è dietro le due medie nazionali.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews