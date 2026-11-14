Essentials in 5 minuti, 14 novembre 2026, 8 di Beirut, completo Facebook–YouTube
Essentials sabato 14 novembre 2026, ore 8, Beirut. FMI, Sud Libano, reclutamento militare, negazione americana in Bahrain, ripresa delle partenze negli Stati Uniti e chiusura della metropolitana di Parigi. Distinti fatti, dichiarazioni e incertezze. Versione completa, circa cinque minuti. La narrazione francese Vivienne. Archivio di foto documentali, date e crediti sullo schermo. Banca del Libano e Ras Naqoura: François el Bacha/Libnanews, archivi pubblicati nel 2019. Army: Direction de l’Orientation/Libnanews, archivio pubblicato nel febbraio 2025. Qom: Mostafa Meraji, 6 maggio 2011, CC0. JFK: Ad Meskens, aprile 2012, CC BY-SA 3.0. Châtelet: Chabe01, 27 novembre 2016, CC BY-SA 4.0. Boxing e dressing Libnanews; adattamenti delle foto JFK e Châtelet sotto le rispettive licenze. https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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