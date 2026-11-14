Essentials in 5 minuti: 14 novembre, 8

Sabato 14 novembre, ore 8. Tempo di Beirut: il FMI completa la sua missione senza accordo bancario e l’esercito libanese si prepara al reclutamento. CENTCOM nega la distruzione di un radar in Bahrain rivendicato dall’Iran. Negli Stati Uniti, la FAA consente di nuovo partenze senza un ritorno generale alla normalità. A Parigi, 21 stazioni della metropolitana devono essere chiuse per le manifestazioni. I fatti acquisiti si distinguono dalle dichiarazioni delle parti e dalle scadenze ancora attesi.

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In Libano, il FMI ha chiuso la sua missione senza accordo bancario e l’esercito si stava preparando per il reclutamento di specialisti. Nel Golfo, Washington contesta la distruzione di un radar rivendicato da Teheran. Negli Stati Uniti, le partenze aeree sono nuovamente autorizzate, senza un ritorno generale alla normalità. A Parigi, le chiusure della stazione accompagneranno gli eventi di sabato.

Essentials in 5 minuti, sabato 14 novembre 2026 edizione alle ore 8 di Beirut. Ciò distingue tra le decisioni prese, le dichiarazioni delle parti e le scadenze ancora attesi. Gli eventi americani di Venerdì notte corrispondono alla notte di Venerdì a Sabato in Libano.

Essentials in 5 minuti: in Libano i depositi sono ancora in attesa di un accordo

La missione del Fondo Monetario Internazionale è stata completata venerdì 13 novembre. Il team di Ernesto Ramirez Rigo, presente a Beirut dal 10 novembre, annota i progressi nel chiarire le posizioni. Tuttavia, richiede ulteriori lavori prima di un accordo su una strategia di ristrutturazione bancaria sostenibile.

Tre requisiti emergono dalla sua dichiarazione. La legge sulla risoluzione della banca deve applicarsi in tutti i casi. I rimborsi devono rispettare la liquidità disponibile, la solvibilità della Banca del Libano e la sostenibilità del debito pubblico. Infine, la distribuzione delle perdite deve rispettare la gerarchia dei crediti a tutela dei candidati.

La legge sulla stabilizzazione finanziaria e il recupero dei depositi rimane davanti al Parlamento. La Missione non fissa i singoli piani di rimborso, gli importi di finanziamento o le date di erogazione. Per i risparmiatori, quindi, il progresso tecnico non costituisce un ritorno immediato. Le discussioni dovrebbero continuare nelle prossime settimane.

Sud Libano: preparare il post-FINUL, senza dispositivo fermato

Joseph Aoun ha ricevuto venerdì Imran Riza, Coordinatore Umanitario delle Nazioni Unite in Libano. Secondo la presidenza, l’incontro si è concentrato sulla situazione del Sud e sulle consultazioni per evitare un vuoto dopo la fine del mandato operativo dell’UNIFIL.

Nessun accordo sulla composizione o la tempistica di un dispositivo sostitutivo è stato annunciato alla fine di questo incontro. Né è questo approccio diplomatico un annuncio di cessazione degli incidenti a terra. Rapporti di scioperi e scatti riportati venerdì in diverse località rimangono separati dalle discussioni sulla presenza internazionale.

Reclutamento: L’esercito apre le applicazioni lunedì

Le Forze Armate libanesi riceveranno candidature dal 16 novembre al 18 dicembre 2026 incluso. Il suo annuncio del 13 novembre riguarda militari e civili. Il deposito deve essere effettuato personalmente presso le caserme di Karantina, con la musica dell’esercito.

Il calendario è dal lunedì al venerdì, dalle 19.30 alle 2:00 in Libano. Per le donne, il comunicato stampa riserva richieste di diplomi in materia di salute, orientamento, tecnologia dell’informazione o elettronica, telecomunicazioni. Le condizioni dipendono dal grado e dalla specialità.

Il comando invita le parti interessate a consultare i documenti richiesti presso la caserma e sul suo sito ufficiale. Il deposito di un file non è un’ammissione. Nessun numero di posizioni o date di recensione sono incluse nel comunicato stampa principale.

Bahrain: CENTCOM nega l’Iran · Global Voices

Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha negato venerdì la distruzione di un radar di allarme precoce in Bahrain sostenuto dalle Guardie Rivoluzionarie iraniana. Dice che due droni hanno attaccato il regno sono stati abbattuti dalle forze americane, senza lesioni o danni.

Questa è la versione americana, non una conferma indipendente di intercettazioni. Il tempo esatto e i mezzi utilizzati non sono specificati. Teheran aveva presentato l’operazione rivendicata come risposta ad un attacco ad una torre di telecomunicazioni a Sirik, nell’Iran meridionale.

Le due dichiarazioni si oppongono quindi all’esito dell’episodio. Né la distruzione annunciata dall’Iran né l’intero processo descritto da Washington dovrebbe essere presentato come stabilito da un’indagine indipendente. Nessun accordo di de-escalation deriva da questa negazione.

Stati Uniti: le partenze riprendono, persistono interruzioni

La FAA ha sollevato la sospensione nazionale delle partenze venerdì sera, l’ora degli Stati Uniti, dopo un arresto del traffico aereo. Gli aerei sono autorizzati a partire, ma le compagnie aeree devono ancora riorganizzare i voli cancellati o deviati e i loro collegamenti.

Il Segretario dei Trasporti Sean Duffy ha attribuito il mancato sovraccarico di vecchi switch e router. Ha avvertito che il ritorno a piena capacità richiederebbe tempo. La sua spiegazione rimane quella delle autorità in questa fase, non una conclusione indipendente dell’indagine.

Markwayne Mullin, Segretario della Sicurezza Nazionale, inizialmente ha escluso un cyberattack prima di nuanced: in questo momento non ci sono prove, ma la verifica continua. Per presentare questa ipotesi come definitivamente respinta sarebbe quindi prematuro.

Nel suo bollettino UTC 0224 di sabato, la FAA menziona ancora sospensioni mirate richieste dalle aziende. I loro tempi di scadenza annunciati non provano un recupero efficace. L’agenzia sta progettando un nuovo punto sulla rete alle 11:00 UTC, o 1 p.m. a Beirut. I passeggeri devono controllare ogni segmento con il loro vettore prima di raggiungere l’aeroporto.

Parigi: 21 stazioni si chiuderanno senza orari di apertura

RATP annuncia la chiusura di Châtelet e Les Halles sabato dalle ore 10 di Parigi. Altre 19 stazioni seguiranno alle 11, tra cui Bastille, Concorde, Invalides e Charles de Gaulle-Étoile. Queste ore corrispondono alle 11 e poi alle 12 a Beirut.

Le misure sono prese su richiesta della prefettura della polizia per le manifestazioni. I treni passano continuamente in stazioni chiuse e i collegamenti non saranno assicurati. Saranno interrotte anche due sezioni: Kléber-Charles de Gaulle-Étoile e Hôtel de Ville–Châtelet.

Una stazione chiusa non significa fermare un’intera linea. I passeggeri devono quindi controllare il loro itinerario specifico, compreso il viaggio di ritorno. La riapertura dipenderà dall’autorizzazione della prefettura; Nessun orario generale è annunciato nella newsletter consultata sabato mattina.

Copertina: Banca del Libano fotografie d’archivio pubblicate a maggio 2019, © François el Bacha / Libnanews, e JFK Tower, aprile 2012, © Ad Meskens / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0. Assemblea Libnanews; Queste immagini non mostrano gli eventi del novembre 2026.

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