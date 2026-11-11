Libano a Bassora: un test per i nuovi arrivati da Bougherra

Il Libano sta preparando il suo appuntamento Basra, dove una prima partita contro l’Iraq è annunciata il 13 novembre. Reda Khadra e Joseph Batrouni sono tra le nuove convocazioni. Organizzazione, creazione di opportunità e continuità dopo i cambiamenti fornirà benchmark, senza giudicare gli incumbents o il programma finale del secondo gioco.

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Lo spostamento dal Libano a Basra deve offrire a Madjid Bougherra una prova di preparazione per un’opposizione più esigente. L’incontro di apertura contro l’Iraq è stato annunciato il 13 novembre. L’integrazione di nuovi giocatori, tra cui Reda Khadra, sarà uno dei punti da osservare, senza confondere una convocazione con un posto acquisito nella squadra.

Un primo appuntamento confermato dagli organizzatori locali

Il 10 novembre Badr Nasser, presidente della Federazione irachena a Bassora, ha confermato a Shafaq News l’arrivo delle selezioni libanesi e palestinesi. Ha annunciato l’apertura del torneo il 13 novembre al Bassora International Stadium, con Iraq-Lebanon. L’Iran e la Palestina partecipano anche a questa competizione preparatoria.

Il programma della seconda riunione libanese richiede più cautela. I giornali dell’11 novembre annunciano la Palestina il 17. Ma il rapporto del 5 novembre pubblicato da Asharq Al Awsat ha descritto una finale e una graduatoria a seconda dei risultati. In assenza dell’ultimo programma federale direttamente accessibile, è opportuno non presentare l’avversario del secondo gioco come definitivamente acquisito. Il programma conveniente dovrà anche essere controllato nell’annuncio dell’organizzatore.

Scelte di espansione senza prevedere incumbents

Nel presentare la sua lista, riportata da Asharq Al Awsat, Bougherra ha spiegato la ricerca di partite più difficili e pressione diversa per i suoi giocatori. Il giornale menziona le prime convocazioni di Reda Khadra e di guardia Joseph Batrouni. L’allevatore ha anche sottolineato la loro volontà di rappresentare il Libano.

Questi arrivi estendono le possibilità del personale. Il loro contributo non sarà limitato al corso di ogni club. Il luogo occupato nell’organizzazione collettiva, i rapporti con i partner e l’adattamento alle istruzioni saranno più istruttivi di un giudizio basato esclusivamente sui nomi delle squadre visitate. In questa fase, nessuna composizione iniziale può essere dedotta dalla lista annunciata.

Tre elementi da osservare nel campo

Il primo sarà la capacità di mantenere un’organizzazione leggibile quando l’avversario accelera. Le distanze tra le linee, il supporto al portatore e la reazione alla perdita della palla offrono criteri concreti per l’osservazione. Permetteranno di descrivere ciò che funziona o disorganizza, piuttosto che disegnare un verdetto generale dal punteggio da solo.

La seconda è la creazione di opportunità. Le situazioni collettivamente costruite dovranno essere distinte da singole azioni e da calci fermati. Il terzo sarà la continuità del gioco dopo i cambiamenti. Un incontro amichevole serve ad esaminare diverse associazioni; Ogni sequenza deve essere posta nelle condizioni in cui è stata effettuata.

Questa griglia è un’analisi sportiva, non un annuncio delle scelte di Bougherra. Le conclusioni verranno dopo le riunioni. Dovranno tener conto del tempo di gioco, dell’opposizione e dei test effettuati, senza trasformare due partite prep in una misura definitiva del livello di selezione.

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