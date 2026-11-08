L’esercito libanese annuncia ventiotto arresti a Bekaa, Nord e Monte Libano. La sua dichiarazione dell’8 novembre si distinse tra interventi dopo incidenti armati, l’arresto di un uomo ricercato per il precedente trapping di un’auto in Ain al-Héloué e controlli di residenza. Armi, munizioni e hashish sono stati sequestrati. L’istituzione non specifica la data di ciascuna operazione o i quantitativi sequestrati. Un’indagine continua sotto la supervisione giudiziaria, senza una condanna annunciata in questa fase.

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In una dichiarazione datata domenica 8 novembre 2026, l’esercito libanese annunciò l’arresto di 28 persone. Queste operazioni hanno avuto luogo a Bekaa, Nord e Monte Libano. Tra le persone arrestate c’è un uomo ricercato per il primo trapping di un’auto in Ain al-Héloué, secondo l’istituzione militare.

Il bilancio comprende tre siriani libanesi e venticinque. Si compone di procedure separate: incidenti armati, ricerca di un sospettato e controlli di documenti di residenza. Il rilascio non specifica le date di ciascuna transazione. Pertanto, non consente a tutti di trovarsi l’8 novembre.

Dettagli dell’esercito libanese arresti a Bekaa

Alla diga al-Mahatta a Ras Baalbek, i militari arrestarono un siriano che era stato identificato come ricercato per aver istituito una macchina nel campo di Ain al-Helouah. L’esercito pone i fatti su una data precedente, senza ulteriori chiarimenti. Non menziona alcuna esplosione del veicolo, vittime o affiliazione del sospettato.

Alla stessa diga, un altro intervento portò all’arresto di diciotto siriani e dei libanesi. L’esercito ha riferito che questi passeggeri viaggiavano in Libano senza documenti legali. Non li accusa con la bomba.

A Safri, nella zona di Baalbek, un libanese è stato anche arrestato per aver sparato, secondo il comunicato stampa. I militari sostengono di aver trovato hashish in suo possesso. Nessuna quantità è data.

Ricerche dopo incidenti armati

L’esercito annuncia anche ricerche a Laylaki, Baabda, Fnaydik e Akkar al-Atika. Questi interventi seguono incidenti armati in questi settori. Un uomo libanese, sospettato di sparatoria, è stato arrestato. Armi e munizioni furono sequestrati, senza un’enumerazione nel testo.

La ricerca continua a trovare altre persone coinvolte in questi incidenti, dice l’istituzione militare. Non dettaglia le circostanze di ogni confronto o il loro possibile impatto umano.

Infine, alla diga di Deir Ammar nel distretto di Minieh-Denniyeh, sei siriani sono stati arrestati. L’esercito li accusa di ingresso irregolare in Libano e di movimento senza documenti legali.

Le accuse contro le varie persone arrestate rimangono accuse portate dall’esercito. Il comunicato annuncia l’avvio di indagini sotto la supervisione della giustizia competente e la consegna di oggetti sequestrati. Non denuncia nessuna condanna.

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