Israele: Eisenkot riceve mandato · Voci globali

A Gadi Eisenkot è stato dato un mandato domenica 8 novembre per formare il prossimo governo israeliano in una cerimonia a Gerusalemme. Isaac Herzog realizza così la scelta annunciata il giorno precedente. Il leader Yashar ha 28 giorni, con una possibile estensione di 14 giorni. Chiede un governo di emergenza nazionale, ma le sue 67 raccomandazioni parlamentari non sono una coalizione. Benjamin Netanyahu rimase a capo del governo uscente fino all’inaugurazione di un nuovo esecutivo dal Knesset.

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Gadi Eisenkot è incaricato di formare il prossimo governo israeliano. Il presidente Isaac Herzog gli ha consegnato domenica 8 novembre, durante una cerimonia alla residenza presidenziale a Gerusalemme. Il leader del partito Yashar ora ha 28 giorni per riunire i partner e presentare un esecutivo al Knesset. Benjamin Netanyahu rimane primo ministro fino a quando un nuovo governo viene investito.

Questa presentazione ufficiale riflette la scelta annunciata dalla presidenza sabato sera. La cerimonia, in programma alle 17:00 ora locale, è stata oggetto di una trasmissione presidenziale a partire dalle 15:00 UTC. Apre il termine legale per la formazione del governo, dopo diversi giorni di consultazioni con le parti elette il 27 ottobre.

Eisenkot riceve mandato e richiede l’emergenza nazionale

Alla cerimonia, l’ex capo di stato maggiore ha riaffermato la sua volontà di formare un governo di emergenza nazionale. Ha presentato questa missione come una pesante responsabilità per tutti i cittadini israeliani.

Eisenkot ha descritto una situazione segnata da fronti di guerra sempre aperti e da una profonda crisi diplomatica. Egli riteneva che la formazione del governo richiedesse iniziative politiche insolite. Secondo lui, Israele non può permettersi di perdere tempo o aumentare il numero di elezioni.

Herzog gli chiese di prendere le misure necessarie per stabilire un governo per servire l’intera popolazione. Il Presidente ha anche espresso la speranza che il prossimo esecutivo contribuisca a riunire una società divisa.

28 giorni per trasformare le raccomandazioni in accordi

Il mandato non vale la nomina. La legge di base sul governo concede al candidato 28 giorni per formare il suo team. Herzog può prolungare questo periodo fino a 14 giorni. Tale estensione non è automatica.

La presidenza aveva individuato 67 raccomandazioni parlamentari per Eisenkot, contro 46 per Netanyahu. Sette funzionari eletti non avevano raccomandato alcun candidato. Questi supporti sono coloro che devono cercare di formare il governo; Non costituiscono un accordo di coalizione.

Il blocco Eisenkot ha 48 posti su 120 nel Knesset. Le due formazioni arabe, Rasam e la Lista Comune, totali 19 eletti e raccomandati al Presidente. La loro partecipazione o il sostegno a un governo rimane questioni separate.

Netanyahu mantiene le funzioni del capo di governo uscente. La consegna del mandato al suo rivale non comporta alcun trasferimento immediato dall’autorità esecutivo. Eisenkot deve ora negoziare impegni sufficienti per ottenere la fiducia del Parlamento.

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