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Hanan Friedman, amministratore delegato di Bank Leumi, ha riferito il 17 novembre che alcuni clienti israeliani avevano difficoltà a finanziare le loro operazioni all’estero. La sua osservazione arriva in un momento in cui Londra punisce le aziende legate agli insediamenti della Cisgiordania. Friedman non attribuiva queste difficoltà alle sanzioni.

Leumi supporta i propri clienti a livello internazionale

Neltrascrizione della conferenza dei risultati del terzo trimestreFriedman descrive gli ostacoli osservati nelle ultime settimane da clienti con società controllate o attività significative al di fuori di Israele. Secondo lui, stanno lottando per ottenere finanziamenti sufficienti da banche internazionali. Leumi interviene per accompagnarli e vede anche un potenziale di crescita.

Questo passaggio non nomina gli stabilimenti stranieri interessati, le società clienti, i paesi o gli importi rifiutati. Friedman non attribuisce queste difficoltà alle sanzioni.

Risultati forti per Leumi

Thedichiarazione dei risultati del 17 novembreannuncia un utile trimestrale vicino a 3 miliardi di sicli, in aumento del 10,6% su un anno. La redditività dei fondi propri è del 16,9%. Il tasso è del 18,5% senza tasse speciali sulle banche.

Il reso annunciato agli azionisti ammonta a 1,5 miliardi di sicli: 1,2 miliardi di dividendo in contanti, l’equilibrio in redenzioni di azioni. Il portafoglio prestiti è aumentato del 12,7% dall’inizio dell’anno.

Le sanzioni britanniche mirano a entità specifiche

Lo stesso giornogoverno britannicomisure annunciate contro otto società di costruzione, promozione della proprietà o architettura coloniali. Tzav 9, accusato di ostruire aiuto a Gaza, è anche designato. Questo pacchetto,già dettagliato da Libnanewsnon è un embargo generale contro le società israeliane.

Thenotificazione ufficialele liste includono Har Hevron Development Company, Hemdat Shomron, Ariel Residential Judea e Samaria, Ami Gvirtzman 2021 Architetti e Z.F. Building Company. Ha menzionato un congelamento dei beni e una penalità per vietare l’esercizio delle funzioni di direzione. Bank Leumi non è una di queste nove nuove designazioni.

Londra attribuisce il suo annuncio alle scadenze del progetto E1 e alla difesa di una soluzione a due stati.

Domanda di credito come motore di crescita

Nelle sue risposte agli analisti, Friedman presenta un accompagnamento all’estero come estensione del rapporto di Leumi con i clienti. Allo stesso tempo, sottolinea la domanda prevista di infrastrutture, tra cui data center, centrali elettriche e trasporti.

Lo sviluppo di questi finanziamenti spiega anche l’arbitraggio tra la remunerazione degli azionisti e il capitale detenuto dalla banca. Friedman afferma che questa distribuzione è rivista trimestrale secondo i requisiti di credito. L’evoluzione dei prestiti internazionali costituisce così, nel suo discorso agli investitori, sia una difficoltà per alcuni clienti che una possibilità aggiuntiva di attività per Leumi.

Nessun dato presentato durante questo scambio misura un congelamento generale del credito alle società israeliane o stabilisce un collegamento causale con le denominazioni britanniche del 17 novembre.

Illustrazione: Bank Leumi Building, Jaffa Street, Gerusalemme, 2 ottobre 2012,Rimonah Traub / Wikimedia Commons♪,CC BY-SA 3.0. Boxing e dressing Libnanews sotto la stessa licenza. Fotografia di archivi.

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