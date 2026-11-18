L’apertura di offerte per 1.234 unità abitative E1 è rinviata fino alla formazione del prossimo governo israeliano. Questa sospensione non è invalida. Interviene dopo le sanzioni britanniche contro otto società collegate agli insediamenti, mentre gli avversari chiedono l’abbandono del progetto e il comune lo sfida.

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L’apertura di offerte per 1.234 unità abitative E1 nella Cisgiordania occupata deve attendere il prossimo governo israeliano. Il consigliere legale del governo, Gali Bahav-Miara, ha imposto questo nuovo rinvio martedì 17 novembre 2026. La tappa era prevista per giovedì 19 novembre. Il bando di gara rimane in vigore, ma le autorità non possono ancora selezionare le società responsabili della costruzione.

Questo blocco è venuto il giorno in cui Londra ha punito otto società collegate agli insediamenti. La procedura israeliana è così bloccata nella fase di premiazione, mentre le aziende affrontano le restrizioni finanziarie britanniche. La base giuridica israeliana riguarda i poteri del governo transitorio. Le sanzioni britanniche coprono le attività economiche nelle colonie.

E1: preservare la scelta del prossimo governo

Il Ministero della Giustizia israeliano ritiene che il governo uscente debba rispettare un obbligo restrittivo. Secondo la sua spiegazione, riprodotta da Peace Now, questo limite riguarda anche le decisioni che avrebbero fortemente coinvolto la prossima squadra. Le buste aperte e poi le società selezionate potrebbero portare a contratti difficili da annullare.

La misura lascia quindi che il governo venga a decidere prima di questa fase. Non pregiudica la sua decisione. Peace Now accoglie il rinvio, ma richiede una cancellazione definitiva. L’organizzazione contraria alla colonizzazione distingue così la sospensione ottenuta dall’obiettivo politico che persegue.

Il 19 novembre ha riguardato l’esame delle offerte

Nella sua presentazione dell’opinione precedente dell’Autorità di Terra israeliana, datata 11 ottobre, Peace Now ha identificato due scadenze. Termine per la presentazione delle offerte: 19 ottobre. Tuttavia, la loro apertura e l’esame non dovevano avvenire fino al 19 novembre.

Il nuovo rapporto blocca la scelta degli attributi. L’apertura delle buste consente normalmente al comitato di esaminare le proposte e selezionare le società. I seguenti contratti assegnano loro i diritti di costruire sui pacchi interessati. È questo impegno contrattuale che il Consiglio Legale intende lasciare alla discrezione del prossimo governo.

Il primo aggiornamento ha affrontato il potenziale di uso elettorale del fascicolo. Il comune di Ma’ale Adumim e il Ministro delle Finanze Bezalel Smotrich avevano sfidato le restrizioni. L’attuale dibattito si concentra ora sugli impegni che un governo di transizione può fare prima che il suo successore prenda in carica.

Un progetto territoriale ancora in discussione

E1 si trova tra Gerusalemme e Ma’ale Adumim. Il progetto ha ricevuto l’approvazione definitiva nell’agosto 2025, dopo anni di opposizione internazionale. I suoi avversari denunciano le conseguenze dell’espansione degli insediamenti in questa zona strategica.

Per i palestinesi e diversi governi occidentali, la costruzione minerebbe la continuità territoriale di un futuro Stato palestinese. In particolare, Londra evidenzia il rischio di separazione tra la Cisgiordania e Gerusalemme Est. Il congelamento mantiene questo problema territoriale nelle decisioni da prendere dal prossimo team di governo.

Secondo la stampa israeliana, il sindaco di Ma’ale Adumim, Guy Yifrach, intende riferire la questione alla High Court. Egli accusa il consulente legale di favorire considerazioni politiche. Il comune contesta così la restrizione dei poteri del governo uscente, mentre Peace Now chiede al prossimo esecutivo di abbandonare la richiesta di gare.

Londra mira le imprese, non tutti gli scambi

Il pacchetto britannico del 17 novembre si rivolge a otto società di costruzione, promozione e architettura legate al coloniale. Esso comprende anche Tzav 9, un movimento accusato di ostruire gli aiuti a Gaza. Le nove entità sono soggette ad un blocco patrimoniale e ad un divieto di esercizio di funzioni manageriali.

Ed Miliband, capo della diplomazia britannica, invita le aziende a non partecipare a E1. Il suo governo, tuttavia, distingueva le attività di insediamento dal commercio con Israele all’interno della linea verde. Queste denominazioni non sono un embargo commerciale generale.

Il Ministero sta preparando restrizioni separate sui prodotti della colonia e la loro pubblicità immobiliare. Sono quindi già adottate misure finanziarie, mentre le nuove restrizioni commerciali seguono un altro calendario. Il Ministero della Giustizia israeliano, da parte sua, basa il rinvio sugli obblighi del governo transitorio, non sulla decisione britannica.

Anti-misure annunciate, finanziamento sotto pressione

Gideon Saar, ministro degli Esteri israeliano, respinge le sanzioni e promette una risposta. Ha dichiarato di voler rafforzare gli insediamenti piuttosto che cambiare questa politica. Il governo sta esaminando diverse opzioni di ritorsione, senza annunciare il meccanismo in questa fase.

Secondo la stampa israeliana, Eran Roll, dal centro di costruzione israeliano, teme un declino degli investitori stranieri e dei finanziatori. L’effetto delle sanzioni dipenderà in particolare dai beni delle imprese e dalle loro relazioni finanziarie all’interno del perimetro britannico. Il passo successivo è la formazione del governo e poi la sua decisione sul futuro della richiesta di offerte.

Riferimenti e illustrazioni

17 novembre decisione e risposta Peace Now;Cronologia del deposito e apertura delle offerte;Sanzioni britanniche del 17 novembre;Rapporti stampa israeliani.

Illustrazione: Ma,Ron Almog♪,CC BY 2.0. Ridimensionata immagine completa, Vestito di Libnanews. Questa vista non rappresenta il sito E1.

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