Khor Mor si fermò dopo un presunto attacco

Dana Gas ha confermato il 9 novembre la sospensione della produzione a Khor Mor, Kurdistan iracheno, dopo un presunto attacco di droni il giorno prima. L’incendio è stato spento e nessun dipendente è stato ferito, secondo la società. L’arresto interrompe la produzione di elettricità e la fornitura di gas domestico. Baghdad deve fornire gas di petrolio liquefatto agli abitanti fino al recupero. Un’indagine congiunta deve specificare le circostanze dell’attacco, i cui responsabili non sono stabiliti.

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Khor Mor alla fermata: Dana Gas ha confermato lunedì 9 novembre 2026 la sospensione della produzione di questo impianto gas iracheno Kurdistan. L’azienda si riferisce ad un presunto attacco di droni nella notte dell’8 novembre. L’incendio è stato spento e nessun dipendente è stato ferito, secondo la sua dichiarazione. Le squadre valutano il danno prima di un recupero il cui programma rimane sconosciuto.

La chiusura colpisce un’importante fonte di approvvigionamento per centrali elettriche nella regione autonoma. Secondo il Ministero Regionale dell’Elettricità, l’attacco ha privato la rete di circa 2,8 gigawatt di produzione. I residenti hanno anche riferito difficoltà nella fornitura di gas di cottura.

Khor Mor alla fermata, la fornitura di corrente disturbata

Nella dichiarazione comune del 9 novembre, i ministeri regionali delle risorse naturali e dell’elettricità hanno fissato l’attacco alle ore 11 di domenica. Lo chiamano « terrorista » e annunciano che stanno lavorando per ripristinare il potere. Questa qualifica è la responsabilità delle autorità curde; il loro testo non designa nessuna persona responsabile.

Dana Gas indica che sta coordinando la sua risposta con il governo regionale del Kurdistan e le autorità federali irachene. Il suo annuncio distingue due fasi: l’estinzione, già completata, e poi la valutazione dei danni, ancora in corso. Non conferma un riavvio dell’installazione.

Baghdad ha richiesto il gas domestico

Il Ministero Regionale delle Risorse Naturali ha annunciato lunedì una misura di sostegno familiare. Su sua richiesta, il primo ministro iracheno Ali al-Zaidi ha incaricato il Ministero federale del petrolio di fornire le quantità necessarie di gas di petrolio liquefatto. Questa fornitura deve coprire le esigenze degli abitanti del Kurdistan fino al recupero di Khor Mor.

La misura riguarda il gas interno. Non costituisce l’annuncio di un ripristino della produzione elettrica perduta. Le due conseguenze di spegnere il sito richiedono risposte separate: fornire combustibile alle famiglie e ripristinare il potere alle piante.

Richiesta di indagine congiunta

L’Ufficio del Comandante in Capo delle Forze Armate irachene ha annunciato la costituzione di una commissione d’inchiesta congiunta con le autorità del Kurdistan. Deve stabilire le circostanze dell’attacco sul sito, situato nella provincia di Souleimaniye.

I comunicati stampa consultati non consentono l’attacco da attribuire a qualsiasi gruppo o stato. Dana Gas ha promesso nuove informazioni al mercato dopo le sue valutazioni, senza dare una data di riattivazione.

Foto illustrazione: Souleimaniye, 17 novembre 2013, e non il sito Khor Mor o l’attacco del 2026. Foto: Diyar Muhammed / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Integer foto conservata, copertina tipografica Libnanews sotto la stessa licenza:CC BY-SA 4.0.

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