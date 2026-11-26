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Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal e Ada Colau si incontrano alle ore 10.00 in televisione spagnola per l’ultimo dibattito prima delle elezioni legislative del 29 novembre.Più di 38,6 milioni di elettori dovrebbero rinnovare entrambe le camere. Il nome del prossimo capo del governo dipenderà poi da un voto di nomina al Congresso.

Tre giorni prima dell’elezione, il dibattito di giovedì 26 novembre ha riunito il presidente del governo uscente Pedro Sánchez (PSOE), Alberto Núñez Feijóo (People’s Party), Santiago Abascal (Vox) e Ada Colau (Frente Amplio). Organizzato dall’Accademia Spagnola della Televisione, il confronto è stato annunciato alle ore 10.00 a Madrid e a Parigi, o 11:00 a Beirut. È trasmesso su La 1, Canal 24 Horas e RTVE Play.

Un ultimo dibattito a quattro vie prima della fine della campagna

Il formato era diverso da quello del 23 novembre: otto gruppi rappresentati nel Congresso avevano inviato i loro portavoce, compresi i rappresentanti di ERC, Giunti, EH Bildu e il Partito Nazionalista Basco. Giovedì, i quattro candidati nazionali saranno sul palco. I partiti assenti dal dibattito rimangono in corso domenica e i loro rappresentanti eletti possono pesare al momento della nomina.

Domenica, gli spagnoli eleggono entrambe le camere

Il decreto del 5 ottobre sciolse il Congresso dei Deputati e del Senato e richiese il loro rinnovo entro il 29 novembre. Il Ministero degli Interni ha 38.616,949 elettori. L’elezione deve nominare 350 deputati e 209 senatori direttamente eletti. Nel Congresso, gli elettori scelgono una lista nella loro circoscrizione, senza cambiare l’ordine dei candidati. I sedili sono divisi per provincia, ad eccezione di Ceuta e Melilla, che ciascuno elegge un deputato.

La soglia di 176 voti conta nel primo turno di nomina

Il primo posto nella legislazione non designa automaticamente il presidente del governo. Dopo aver consultato i rappresentanti delle formazioni parlamentari, il re propone un candidato che deve ottenere la fiducia del Congresso. L’articolo 99 della Costituzione richiede una maggioranza assoluta nel primo voto di 176 voti per 350 seggi. Se il candidato fallisce, una seconda sessione di voto avviene quarantaotto ore dopo: è sufficiente raccogliere più voti che contro. Le astensioni possono quindi cambiare l’esito della nomina senza costituire il supporto per il candidato.

Il Ministero degli Interni ha annunciato una piattaforma di risultati che mostrerà domenica la distribuzione dei posti come conteggio avviene. Questo conteggio informerà possibili alleanze; il voto dei deputati sul prossimo governo si svolgerà separatamente.

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