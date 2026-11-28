Le Forze di Sicurezza Interna hanno annunciato un lavoro concreto di fronte all’ABC il 4 novembre. La loro opinione non documenta alcun trasferimento di strade. In base alla legge libanese, entrambe le operazioni sono trattate separatamente.

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Le Forze di Sicurezza Interna hanno annunciato un lavoro concreto di fronte all’ABC il 4 novembre. La loro opinione non documenta alcun trasferimento di strade. In base alla legge libanese, entrambe le operazioni sono trattate separatamente.

Il 4 novembre, alle ore 20, un imprenditore doveva affondare il cemento davanti al centro commerciale ABC di Ashrafieh. Le Forze di Sicurezza Interna (ISF) avevano avvertito gli automobilisti di uno sviluppo del traffico di circa mezz’ora. L’avviso pubblico identifica la posizione e la durata dell’intervento. Non specifica il layout finale della traccia o il finanziamento del sito. Né annuncia un trasferimento di una sezione di strada.

Lavori stradali e smaltimento: due atti diversi

A Beirut, il governatore esercita l’autorità esecutiva comunale, secondo l’articolo 67 del decreto-legge 118 del 1977. Il consiglio comunale conserva i poteri conferitigli dalla sezione 49, in particolare per quanto riguarda la pianificazione delle strade, la dismissione della proprietà pubblica nel dominio pubblico comunale e l’accettazione delle donazioni. Se una parte del dominio pubblico comune deve essere declassificata, la deliberazione pertinente è soggetta all’approvazione del Ministro dell’Interno, conformemente all’articolo 62. La dismissione, se si verifica, non è di per sé una vendita o un trasferimento di proprietà.

Il Consiglio di Stato ha ricordato la differenza nella decisione n. 343 del 5 febbraio 2020 relativa ad un altro comune: ha annullato un’autorizzazione provvisoria di occupazione che limitava l’uso comune di una strada rimasta nel dominio pubblico. Questa decisione non riguarda la ABC; spiega perché le condizioni di utilizzo della materia stradale, indipendentemente dal nome del titolare nel catasto.

Esposizioni che potrebbero essere utilizzate per determinare

Al fine di determinare se lo sviluppo di fronte alla ABC cambia il diritto di strada o l’uso della strada, dovrebbe essere possibile confrontare il piano di lavoro approvato con il piano catastale e, se necessario, leggere la deliberazione comunale e la sua decisione di approvazione. Il bollettino di circolazione del 4 novembre non è nessuno di questi documenti. Libnanews non ha trovato alcun atto pubblico che istituisce un cambiamento nello stato di traccia.

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