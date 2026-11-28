Due persone morirono dopo aver raggiunto la costa di Gavdos, a sud di Creta. Rilievo fornito a 41 sopravvissuti, quattro dei quali sono stati trasferiti a Creta per il trattamento. Più di 1.100 persone sono state curate nella regione in due giorni.

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Due persone sono state trovate morte e 41 sono state salvate sabato 28 novembre sulla costa rocciosa di Gavdos, un’isola greca a sud di Creta. Quattro dei sopravvissuti dovevano essere trasferiti a Creta per ricevere il trattamento, secondo il rapporto della Guardia Costiera greca. Le circostanze specifiche di entrambe le morti non sono state stabilite.

40 sopravvissuti rilasciati ad Ampelos

L’intervento ha avuto luogo nella zona rocciosa di Ampelos. C’erano 43 uomini di soccorso, due dei quali sono stati trovati senza vita. Le quattro persone che hanno bisogno di cure sono state trasportate da una barca di pattuglia al porto di Chora Sfakion, sulla costa meridionale di Creta, per continuare la loro cura sulla terra.

Il bilancio di Ampelos riguarda questa singola operazione. In un avviso separato pubblicato sabato, la Guardia Costiera ha dettagliato tre gruppi individuati venerdì vicino alla spiaggia di Tripiti, per un totale di 133 persone. L’indagine menziona anche interventi intorno a Creta, in particolare a sud dei Kaloi Limenes. Le comunicazioni di successo possono includere una serie di transazioni già annunciate: aggiungendole meccanicamente porterebbe a contare alcune persone più volte.

Più di 1.100 persone occupate nella regione

In totale, le operazioni effettuate dalle prime ore di venerdì a sabato pomeriggio intorno a Creta e Gavdos hanno permesso di prendersi cura di oltre 1.100 persone a bordo di barche dal Nord Africa. Questa valutazione provvisoria, basata sulle cifre della Guardia Costiera, comprende interventi di Frontex greci ed europei. Non corrisponde al numero di passeggeri di una singola nave.

Gli arrivi continuano, mentre la Grecia, i Paesi Bassi, la Danimarca, la Germania e l’Austria lavorano con il Ruanda per stabilire un centro di ritorno. Il governo olandese ha annunciato il 16 novembre. Il progetto riguarda le persone senza diritto di soggiorno nell’Unione europea. Non pregiudica lo stato o il destino di quelli salvati il sabato.

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