Caschi, giubbotti e mezzi di trasmissione fanno parte delle esigenze documentate. La legge umanitaria protegge i giornalisti, anche se sono marcati.

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Un casco, un giubbotto e cosa trasmettere le immagini: per i giornalisti che coprono Gaza, protezione e mezzi di lavoro pongono due problemi distinti. La Federazione Internazionale dei Giornalisti (IFJ) ha ricordato al personale editoriale la loro responsabilità per la fornitura di apparecchiature di sicurezza. Le organizzazioni della stampa chiedono anche la possibilità di inserire informazioni sugli eventi.

Il materiale che protegge e quello che permette di pubblicare

Il comitato per la protezione dei giornalisti (CPJ) ha chiesto che le autorità israeliane consentano il passaggio di caschi e giubbotti protettivi, nonché caricatori, laptop e schede eSIM. La domanda risale al 2024. Essa distingue la protezione fisica dalla capacità di trasmettere, quando si raccolgono le immagini e si inviano ad un editoriale sono due compiti diversi. Questa lettera non è un inventario di attrezzature disponibili oggi a Gaza.

Nel suo follow-up aggiornato il 4 novembre 2026, l’IFJ ricorda che i team locali devono avere attrezzature professionali adeguate e chiede ai datori di lavoro di fornirlo. A quel tempo, registrò almeno 200 giornalisti palestinesi e altri operatori dei media uccisi durante la guerra di Gaza. Questo è il conte di questa federazione, che comprende diverse professioni mediatiche.

La marcatura « Press » non crea lo stato civile

Il Comitato Internazionale della Croce Rossa ricorda che i giornalisti sono protetti come civili purché non siano direttamente coinvolti in ostilità. Questa protezione non dipende dall’usura di un giubbotto contrassegnato « Press », né da una registrazione con il CICR. Un casco non è una garanzia contro uno sciopero e la sua assenza non toglie i diritti del giornalista.

CPJ ha anche registrato nella sua documentazione, che è stato arrestato alla fine di aprile 2026, testimonianze e fatti spiegando perché alcuni giornalisti temevano che la marcatura « Press » potesse esporli. Ciò indica un rischio percepito sul terreno: non è sufficiente stabilire l’intenzione dietro ogni sciopero. L’accesso alle attrezzature, alle responsabilità dei datori di lavoro e alla protezione dei giornalisti da parte delle parti del conflitto rimangono tre questioni distinte.

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