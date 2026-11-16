Giochi illegali: circa 100 account congelati in Libano

Le Forze di Sicurezza Interna annunciano il congelamento di circa 100 account elettronici e portafogli utilizzati in una presunta rete di gioco d’azzardo illegale. Due persone sono state arrestate a Anqoun il 4 novembre. L’indagine comprende i conti trasmessi agli operatori esteri e le identità utilizzate senza autorizzazione.

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Circa 100 account e portafogli elettronici sono stati congelati in un’indagine su una presunta rete di gioco d’azzardo online illegale, le Forze di Sicurezza Interna hanno annunciato lunedì 16 novembre. Due persone sono state arrestate il 4 novembre a Anqoun, nel distretto di Saida.

L’indagine è condotta dall’Ufficio Anti-Play della Polizia giudiziaria. Secondo gli ISP, le indagini hanno coinvolto l’uso di portafogli elettronici proposti da due società di trasferimento di denaro. I loro nomi non sono stati resi pubblici.

Conti dati agli operatori all’estero

Gli investigatori hanno descritto un meccanismo in cui gli intermediari hanno ottenuto conti finanziari e portafogli elettronici da parte di individui e poi li hanno consegnati a persone al di fuori del Libano. Quest’ultimo presumibilmente amministrava piattaforme di gioco illegali e usava conti per circolare denaro in cambio di remunerazione.

Gli ISP riferiscono anche l’uso di documenti di identità sconosciuti ai loro incumbents per aprire conti finanziari per queste piattaforme. Il comunicato stampa distingue così la presentazione dei conti per la remunerazione da frodi di identità, senza specificare la rispettiva parte di questi due processi nei conti identificati.

L’indagine continua

Il totale di circa cento corrisponde ai conti elettronici e ai portafogli identificati, non a un certo numero di persone arrestate. Il congelamento è stato effettuato in coordinamento con le agenzie interessate, secondo gli ISP. Non è stato annunciato alcun importo totale di fondi trasferiti attraverso questi conti.

La polizia dice che hanno arrestato un sospettato e il suo assistente ad Anqoun. Le comunicazioni di ricerca sono state emesse per altre persone sospettate di coinvolgimento. Le indagini continuano sotto la supervisione dell’autorità giudiziaria competente.

A questo annuncio, gli ISP chiedono ai cittadini di non consegnare i loro documenti di identità o dati finanziari a persone la cui affidabilità non possono verificare, al fine di evitare frodi e lo sfruttamento dei loro conti.

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