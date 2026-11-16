Haykal sostiene il ritiro israeliano dal Libano

A Abdullah, il comandante dell’esercito libanese riaffermò l’obiettivo di una distribuzione in tutto il territorio e chiese il ritiro israeliano. Rodolphe Haykal ha anche insistito per l’attuazione delle decisioni statali, il controllo dei confini e il rafforzamento delle capacità militari, durante la sua visita a Bekaa il Lunedi.

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Il comandante delle forze armate libanesi, Rodolphe Haykal, ha dichiarato lunedì 16 novembre che l’istituzione militare continuava la sua distribuzione in tutto il paese. Durante una visita a Abdullah, Bekaa, ha anche chiesto il ritiro delle forze israeliane dalla terra libanese.

Il generale ha formulato questa posizione davanti agli ufficiali e ai soldati del Comando Regionale. Ha ricordato che le loro azioni devono essere nell’interesse nazionale e consentire l’attuazione delle decisioni di Stato senza ulteriori considerazioni.

Haykal esige il ritiro israeliano

Il leader dell’esercito ha associato due obiettivi: completare la presenza militare in tutto il territorio nazionale e raggiungere la fine dell’occupazione israeliana. Ha sottolineato che l’esercito stava lavorando per completare il suo dispiegamento, senza annunciare una nuova scadenza durante questa visita.

Prima delle truppe, Rodolphe Haykal respinse anche l’influenza delle accuse e delle voci sulle missioni militari. Gli assicurò che non avrebbero deviato l’istituzione dai suoi doveri. Ha sottolineato la responsabilità dell’esercito per la sicurezza e la stabilità di tutti i cittadini.

Un’ispezione del Comando Bekaa

A Abdullah, il comandante in capo è stato informato sulle missioni del comando regionale. Ha viaggiato attraverso i suoi vari servizi e ha esaminato le sue strutture e i progetti di sviluppo coinvolti.

Il suo incontro con i militari includeva il supporto alle unità operative schierate nel Bekaa. Ha elogiato il loro lavoro quotidiano per mantenere i confini di sicurezza, monitoraggio e controllo, in un contesto che ha descritto come particolarmente difficile.

Rodolphe Haykal ha anche menzionato i mezzi dell’istituzione. L’esercito si basa sulle proprie capacità e intende rafforzarle nel prossimo periodo, ha detto. Fece finalmente tributo ai sacrifici dei militari, sottolineando il loro ruolo nel rassicurare gli abitanti in tutto il territorio.

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