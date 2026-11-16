Grammys 2027: Raye in testa con undici appuntamenti

Raye domina i Grammys 2027 con undici nomination, davanti a Rosalía e ai suoi nove appuntamenti. Annunciato il 16 novembre, la selezione comprende anche Olivia Rodrigo, Phoebe Bridgers, Ella Langley, Taylor Swift e Bruno Mars nelle principali categorie. La cerimonia si svolgerà il 7 febbraio 2027 a Los Angeles. La votazione finale inizierà il 10 dicembre. Angine de Poitrine è uno degli otto candidati al Best New Artist Award e compete anche nella categoria Best Rock Performance.

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Raye è leader delle nomination per i Grammys 2027, annunciato lunedì 16 novembre con undici nomination. Rosalía la seguì con nove appuntamenti. La 69a cerimonia si svolgerà il 7 febbraio 2027 a Los Angeles, con diversi scontri tra i due artisti nelle principali categorie.

La selezione comprende anche Ella Langley, Miranda Lambert, Olivia Rodrigo e Phoebe Bridgers tra i nomi principali di questa edizione. Ogni totale di sette appuntamenti. Bruno Mars, Leon Thomas e Olivia Dean ne hanno sei. Queste cifre riguardano le domande, non i premi già assegnati: i membri della Recording Academy voteranno di nuovo per nominare i vincitori.

Grammys 2027: Raye presente su diversi fronti

Raye compete per l’album dell’anno conQuesta musica May Container Hope.Il suo titoloDov’è il mio marito!nelle selezioni di registrazione e canzone dell’anno. Il cantante è anche chiamato cantautore dell’anno, escludendo la musica classica.

Questa presenza in diverse categorie distingue diversi aspetti del suo lavoro. Il premio di registrazione premia la produzione di una canzone, mentre la canzone è per i suoi autori e compositori. Lo stesso titolo può quindi competere in entrambe le categorie senza che le ricompense siano confuse.

Anche gli appuntamenti di Raye si estendono a pop e dance.Dov’è il mio marito!è tra le esibizioni pop selezionate.Fare clic su Clack Symphony., con Hans Zimmer, compete nella categoria pop in duo o gruppo.Life Boat.appare nella selezione di danza pop. Il suo album è anche chiamato nella categoria album vocali pop.

Il conte annunciato il lunedì mette Raye due appuntamenti davanti a Rosalía. Non pregiudica la lista annunciata a febbraio. Prima di questa edizione, i due cantanti hanno avuto ciascuno quattro nomination Grammy durante la loro carriera. Rosalía aveva già vinto due premi, nel 2020 e nel 2023, nella categoria rock latino o album alternativo.

Rosalía, Taylor Swift e Bruno Mars in gara

Rosalía difendeLux (Full Work)per l’album dell’anno.Berghain, registrato con Björk e Yves Tumor, è selezionato per la registrazione dell’anno. La canzone è anche nella categoria che premia la scrittura. Questo doppio appuntamento mette la pista contro Raye in due delle principali competizioni.

La lista di otto album comprende ancheFine settimana perduto;L’arte dell’amoreD’Olivia Dean;Dandelion– Ella Langley; eIl RomanticoBruno Mars. Olivia Rodrigo è nominata per# You Seem Pretty Sad for a girl so in love #. Taylor Swift completa la selezione conLa vita di una Showgirl.

Per la registrazione dell’anno, gli elettori saranno ancheUomo che mi serveD’Olivia Dean,Choosin, d’Ella Langley eForseBruno Mars. AggiungiIl Cure, d’Olivia Rodrigo,Il destino di Ophelia, Taylor Swift, eDraculaDa Tame Impala con Jennie.

Bruno Mars ha così ottenuto il nono appuntamento in questa categoria, tenendo conto delle sue partecipazioni come artista ospite e produttore. Era già lì l’anno precedente conAPT., la sua collaborazione con Rosé. La selezione del 2027 riunisce artisti già riconosciuti in questa competizione e altri che accedono a queste categorie principali.

Angina del seno tra rivelazioni

Il premio per il miglior nuovo artista ha otto candidati: Angine de Poitrine, Geese, Ella Langley, Slayyyter, Sienna Spiro, Don Toliver, Remi Wolf e The Womack Sisters. Ella Langley combina questo appuntamento con quelli ottenuti per il suo album e perChoosin.

Angine de Poitrine appare anche nella selezione delle migliori performance rock conSarnezez. La band è accanto a Phoebe Bridgers perRagazzi persiOche perTrinidadOlivia Rodrigo e Robert Smith perChe cosa ha sbagliato con me, così come Rolling Stones perLe stelle.

Le professioni creative hanno anche le loro categorie. Miranda Lambert, Tony Berg, D Per la scrittura, Raye affronta Amy Allen, Edgar Barrera, Joybeth Taylor e Theron Thomas.

La votazione finale inizierà il 10 dicembre

Gli appuntamenti riguardano registrazioni effettuate tra il 31 agosto 2025 e il 28 agosto 2026. Il primo turno di votazione si è svolto dal 12 al 22 ottobre. La votazione finale si svolgerà dal 10 dicembre 2026 al 7 gennaio 2027.

Gli elettori sono professionisti della musica: artisti, autori, compositori, produttori o ingegneri del suono. Prima del voto, i comitati specializzati verificano l’ammissibilità dei lavori e la loro classificazione nelle categorie. Questo passo non è un giudizio artistico sulle registrazioni.

La procedura così distingue tra l’esame delle domande, la nomina dei candidati e la selezione dei candidati. La Recording Academy fornisce 100 categorie in dodici campi per questa edizione. Nella maggior parte delle categorie, cinque candidati competono; I quattro grandi premi hanno otto posti.

La cerimonia principale si svolgerà domenica 7 febbraio presso la Crypto.com Arena. Sarà trasmesso negli Stati Uniti su ABC, Disney+ e Hulu dalle 19:00 sulla East Coast. Questo sarà il ritorno dei Grammys in ABC per la prima volta dal 1972. La cerimonia di pre-evento, organizzata al Teatro Peacock, inizierà oggi e sarà trasmessa su Disney+.

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