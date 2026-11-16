In Libano, la mediazione è costruita ogni giorno

In Libano i mediatori locali intervengono in quartieri, scuole e centri di accoglienza. Una revisione dell’UNDP pubblicata il 10 novembre fa luce su una rete di 28 persone. Altri programmi addestrano le donne in diverse regioni e accompagnano i volontari per far fronte alle tensioni di spostamento. Dietro le figure, le testimonianze descrivono un’opera di ascolto e fiducia. Tuttavia, gli obiettivi e i risultati documentati devono rimanere distinti, senza assegnare a queste iniziative un’efficacia che non è stata misurata indipendentemente.

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In Libano, la mediazione locale si svolge anche in centri di accoglienza, scuole e quartieri. Una revisione pubblicata il 10 novembre 2026 dal Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite si basa su una rete di 28 mediatori libanesi. Il loro lavoro illustra una risposta concreta alle tensioni: formare persone che possono organizzare il dialogo dove già conoscono persone e difficoltà.

Mediazione locale, dal villaggio al centro reception

Il programma regionale, lanciato nel 2022 con il sostegno del ministero francese dell’Europa e degli affari esteri, riguardava il Libano, la Giordania e il Sudan. In Libano, una valutazione dei bisogni ha preceduto la creazione della rete nel 2023. Secondo l’UNDP, il 70 per cento dei suoi membri erano donne e il 35 per cento erano giovani.

Un’iniziativa comprendeva due giorni di raccolta di persone provenienti da due villaggi vicini lontano dalla guerra civile. Il bilancio non nomina queste località. Con gli spostamenti causati dalle ostilità, gli attori hanno poi spostato la loro attenzione. Nel 2024 visitarono i centri di accoglienza per identificare le esigenze e iniziarono ad organizzare un’unità di risposta alla crisi.

Un metodo applicato alle tensioni di spostamento

Questo si riflette in un progetto della Fondazione Berghof in programma da maggio a agosto 2026. Finanziato dal Ministero degli Affari Esteri tedesco, ha coinvolto attori locali e la rete libanese formata con il sostegno dell’UNDP. Il suo obiettivo: limitare le tensioni tra popolazioni sfollate e comunità ospitanti.

La scheda del progetto descrive circa 60 interventi comunitari previsti: discussioni di problem solving, supporto di mediazione, outreach e coordinamento locale. Questo numero rimane un obiettivo annunciato, non un risultato verificato. Il programma ha anche fornito supporto alle organizzazioni che coinvolgono volontari e stakeholders di prima linea.

Gli strumenti annunciati includono l’ascolto attivo, la comunicazione non violenta, il primo soccorso psicologico e il principio di non aggravare le difficoltà. Una guida pratica in arabo e inglese dovrebbe completare le sessioni. La Fondazione ha anche fornito supporto psicosociale ai mediatori stessi, esposti alle stesse crisi delle persone che accompagnano.

Donne formate in dieci regioni

Un altro meccanismo riunisce il Centro di Mediazione Professionale dell’Università di San Giuseppe, Donne delle Nazioni Unite e Allerta Internazionale, con il sostegno della Finlandia. Nel corso di un incontro tenutosi il 27 gennaio 2026 a Beirut, l’USJ ha presentato il corso di questo programma. Una prima iniziativa pilota iniziata nel 2018 con UNIFIL, prima di un’estensione nazionale nel 2020.

L’università ha riferito che più di 240 donne sono state sensibilizzate o addestrate in 10 regioni. Distingue 34 mediatori professionali e 140 mediatori della comunità attiva. Il personale non deve essere aggiunto ai 28 membri della rete presentata dall’UNDP: le disposizioni e le categorie differiscono, senza contare comune per escludere la sovrapposizione.

Il programma combina la mediazione della comunità, la comunicazione non violenta e l’analisi dei conflitti sensibili al genere. Le regioni interessate includono Akkar, Tripoli, Beirut, Shuf, Zahlé, Tyre-Abbasieh e Marjeyoun. L’USJ descrive la cooperazione con le strutture locali e i centri di alloggio, piuttosto che un semplice ciclo di conferenze.

In Tiro, conflitti molto ordinari

La testimonianza di Hanan Saleh, pubblicata nel gennaio 2026 da International Alert, dà contenuti concreti a questa attività. Questo insegnante e mediatore di Tyre spiega come intervenire in dispute familiari, scolastiche o di quartiere. Un posto auto o il rumore di un caffè possono così portare a una ricerca di uno scambio incorniciato.

Dice di aver preso due anni di formazione dopo aver scoperto il programma nel 2019. L’apprendimento della neutralità e dell’ascolto serve a fare un passo indietro dalle reazioni immediate. Il suo racconto si riferisce anche all’accompagnamento delle donne sfollate nelle scuole trasformate in luoghi di accoglienza, dove diverse famiglie hanno condiviso spazi limitati.

Questa testimonianza non è una misura indipendente dell’efficacia del dispositivo. Ha anche sottolineato i limiti: troppi mediatori di fronte alle esigenze, una funzione ancora poco conosciuta e riluttanza per affidare le informazioni personali. Hanan Saleh descrive un prerequisito per qualsiasi intervento: guadagnare la fiducia delle persone prima di cercare una soluzione alla controversia con loro.

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