Una casa prende forma, disegnando dopo il disegno, al Padiglione Nuhad Es-Said per la Cultura, al Museo Nazionale di Beirut. Circa 500 studenti delle scuole pubbliche e private partecipano a « This House Belongs to Everyone », una struttura collettiva progettata e diretta dall’artista libanese Abed Al Kadiri.
Sostenuta dall’Unione Europea nel quadro della Cultura per tutti, l’iniziativa coinvolge il Ministero della Cultura e il Ministero dell’Istruzione e dell’Istruzione Superiore. I workshop continuano fino al 30 novembre 2026; il pubblico può scoprire il lavoro in evoluzione fino al 1 dicembre.
Disegni per vivere nello stesso spazio
Il dispositivo è basato su una struttura metallica che mostra i contorni di una casa. Ogni partecipante aggiunge il suo disegno. Durante le sessioni, i contributi individuali formano così uno spazio comune.
Secondo la presentazione degli organizzatori, gli studenti prima scoprire disegni realizzati da bambini sfollati nelle scuole e nei centri di accoglienza in Libano. Poi immaginano la loro casa. Il viaggio richiede un approccio congiunto alla casa, all’appartenenza e alle esperienze di spostamento, piuttosto che alla produzione di immagini isolate.
Un approccio artistico nato nel 2020
Questa installazione fa parte di un approccio più ampio di Abed Al Kadiri, « Oggi vorrei essere un albero ». Il progetto è nato dopo l’esplosione del porto di Beirut il 4 agosto 2020. La galleria Tanit ricorda che la mostra dell’artista, « Resti dell’Ultima Rosa Rossa », era stata poi sepolta sotto le macerie.
Nel 2026, il lavoro fu impiegato per i bambini sfollati, con sessioni d’arte collettive e supporto psicosociale. Il sito del progetto descrive un processo a tre fasi: creazione con i bambini, intervento dell’artista sui loro disegni, e poi mostra per raccogliere fondi.
Una mostra di libri di artisti in parallelo
Il padiglione ospita anche la mostra « Oggi vorrei essere un albero », aperta l’11 novembre e presentata fino al 1 dicembre. Raccoglie contributi da 22 artisti, a seconda della sede espositiva. Oltre 1.000 bambini hanno partecipato alle sessioni che hanno prodotto 180 metri di disegni, trasformati in libri piegati a fisarmonica, chiamati leporellos.
Questi libri estendono il dialogo tra bambini e artisti. La mostra intende finanziare l’educazione e il sostegno psicosociale dei bambini colpiti dalla guerra a beneficio delle associazioni libanesi Azahir e Bassma. Accompagna l’installazione degli studenti, senza confondersi con lei.
Da vedere: « Questa casa si estende a tutti », presso il Padiglione Nuhad Es-Said per la Cultura, Museo Nazionale di Beirut, fino al 1 dicembre 2026. Il padiglione si apre da martedì a domenica. I laboratori scolastici terminano il 30 novembre.
Fotografia di copertina: facciata del Museo Nazionale di Beirut, archivi Libnanews.
Fonti: presentazione degli organizzatori del 17 novembre ; padiglione Nuhad Es-Said ; sito del progetto ; galleria di Tanit.
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