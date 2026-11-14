Lahj: lotta e emergenza umanitaria nello Yemen meridionale

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Le forze governative yemenite hanno annunciato venerdì 13 novembre, che avevano preso il controllo dell’attraversamento di Al-Sarih nella regione di Sabiha del governatorato di Lahj. Questa affermazione segna un nuovo episodio di lotta nel sud-ovest del paese, ma non porta ad una stabilizzazione del fronte. È intervenuta come le autorità hanno chiesto un aiuto d’urgenza per le famiglie sfollate e un rapporto dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati ha documentato la crescente necessità.

Ripristino previsto, bilancio non confermato

Nel suo rapporto del 13 novembre, l’esercito governativo sostiene di aver effettuato un attacco alle posizioni di Huthie con il sostegno dei combattenti tribali. Dice di aver ripreso al-Sarih dopo scontri e ritiro delle forze avversarie. Libnanews non era in grado di verificare in modo indipendente l’effettivo controllo della traversata alla fine dell’operazione.

Le fonti militari citate dall’esercito avanzano più di cinquanta combattenti Huthis uccisi, feriti o catturati, senza alcuna ripartizione tra queste categorie. Questo totale non può quindi essere presentato come cinquanta morti o cinquanta prigionieri. C’è ancora una stima fornita da una parte al conflitto, senza alcuna valutazione indipendente disponibile nei documenti consultati.

La presa annunciata di un crocevia non dimostra ulteriormente la sicurezza di tutte le strade Lahj. Le condizioni di movimento degli abitanti e delle organizzazioni umanitarie devono essere controllate separatamente dai risultati militari rivendicati.

Una chiamata di emergenza per le famiglie Sabiha

Già dal 12 novembre, il Ministero degli affari sociali e del lavoro yemenita aveva chiesto alle organizzazioni umanitarie e ai donatori di rafforzare la loro risposta nella regione di Sabiha, in particolare nella zona di al-Mudaraba e Ras al-Ara. Ha attribuito danni in aree abitate e la partenza di molte famiglie agli attacchi Huthi.

Il Dipartimento descrive le perdite di alloggio e di reddito. Il suo appello riguarda il cibo, il rifugio, l’acqua potabile e la cura, nonché il sostegno psicologico per i più vulnerabili: bambini, donne, anziani e disabili. Esso chiede una valutazione del campo e un censimento delle famiglie interessate di fissare le priorità per l’intervento.

Questa affermazione non fornisce un resoconto preciso dei movimenti causati dai combattimenti il 13 novembre da solo. Descrive i bisogni già presenti prima dell’annuncio della ripresa dei Salih.

Kharaz: una popolazione rifugiata minacciata di nuovo

Il 13 novembre, anche il Ministero dei Diritti Umani yemenita ha annunciato la morte di un rifugiato somalo durante un bombardamento del campo di Kharaz a Lahj, secondo lei giovedì 12 novembre. Incolpa gli Houthis. Questo annuncio e l’attribuzione non sono stati confermati in modo indipendente negli articoli consultati; Devono rimanere separati dal record militare annunciato per al-Sarih.

La vulnerabilità del campo era già documentata dalle Nazioni Unite. Il 30 ottobre, il portavoce dell’UNHCR Matthew Saltmarsh ha spiegato che il fuoco vicino stava interrompendo i servizi e limitando il movimento. Le scuole sono state sospese e le procedure legali e documentarie sono state interrotte, mentre l’approvvigionamento idrico e l’aiuto sanitario non sono stati facilmente perseguiti.

A tale data, l’UNHCR ha indicato che non aveva verificato alcuna vittima tra i rifugiati. Questa precedente osservazione non conferma o nega la morte annunciata due settimane dopo dal dipartimento.

Figure nazionali da non attribuire al fronte Lahj da solo

Il 13 novembre, l’Organizzazione Internazionale per la Migrazione ha aumentato il numero di persone costrette a fuggire nel contesto della nuova escalation a oltre 340.000. Avverte sulle restrizioni sulle rotte di trasporto, che ritardano l’arrivo del salvataggio. Tale spostamento non deve essere confuso con tutte le persone di lunga data internamente spostate.

Nel suo aggiornamento del 10 novembre, l’UNHCR ha stimato il numero di persone appena sfollate nello Yemen a 321.000 tra il 1 agosto e il 7 novembre. Lahj ha rappresentato il 20% degli spostamenti segnalati, rispetto al 67% per Taez. Questi dati coprono diversi mesi e diversi fronti: non misurano le conseguenze dell’unica offensiva intorno a d’al-Sarih.

Lo stesso rapporto indica che 100 rifugiati avevano lasciato Kharaz per Aden in un contesto di insicurezza, e che 9.676 rifugiati sono rimasti nel campo. Esso riporta anche la continua chiusura della strada Taëz-Aden e le rotte bloccate o contestate, vincoli che complicano l’accesso ai servizi di soccorso.

La protezione dei civili dipende quindi da condizioni molto concrete: poter lasciare una zona pericolosa, raggiungere un punto di assistenza e mantenere servizi essenziali. Un’evoluzione militare locale, anche confermata, non sarebbe sufficiente a stabilire che queste condizioni sono soddisfatte.

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