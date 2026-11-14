Bekaa: L’esercito annuncia 215 tonnellate di droga distrutta

L’esercito libanese riferisce che ha distrutto circa 215 tonnellate di cannabis e marijuana nel Bekaa. Il bilancio del 13 novembre distingue 200 tonnellate a Marjhin, Hermel e 15 tonnellate a Bouday, nei pressi di Baalbek. Sono coinvolti anche colture e macchinari per il riparo. Il rilascio non fornisce valore di mercato o numero di sospetti. La ricerca continua ad arrestare quelli coinvolti. La durata di tre giorni riguarda l’intervento del Marjhin, non necessariamente tutte le operazioni.

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Il 13 novembre 2026 l’esercito libanese annunciò di aver distrutto circa 215 tonnellate di cannabis e marijuana in due aree del Bekaa. I suoi risultati si distinguono tra le operazioni nella pianura di Marjhin a Hermel e le ricerche di fattorie Bouday nella regione di Baalbek.

Due operazioni e attrezzature sequestrate

A Marjhin, un’unità ha distrutto 200 tonnellate di cannabis e marijuana durante un intervento di tre giorni. Sono state anche distrutte strutture agricole riparate e terreni coltivati. Il rilascio non fornisce le date specifiche per l’inizio e la fine di questo intervento.

A Bouday, un’altra unità ha cercato diverse fattorie. Ha distrutto 15 tonnellate di cannabis e una struttura di marijuana riparata. Macchine usate per la fabbricazione è stata sequestrata. L’esercito riferisce che gli elementi sequestrati sono stati consegnati e che la ricerca continua ad arrestare le persone coinvolte.

Un record di distruzione, non un certo numero di arresti

Il totale annunciato è costituito da due quantità e diversi tipi di prodotti. Non deve essere presentata come 215 tonnellate di una sola sostanza trasformata. Le aree delle colture distrutte, il valore commerciale e il numero di sospetti non sono specificati.

La distruzione dei prodotti e il sequestro delle macchine sono fatti materiali annunciati dal comando. L’identificazione e l’arresto delle persone ricercate è un altro passo. Questo annuncio è accompagnato da nessuna richiesta. Sarebbe quindi errato collegare a queste operazioni arresti riportati in comunicati separati.

13 novembre è la data di pubblicazione del bilancio, non quella di un’unica operazione di un giorno. L’esercito non ha ancora dettagliato il seguito giudiziario a questi due interventi.

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