Jurf al-Sakhr: l’indagine sul petrolio rimane aperta

La Commissione federale irachena ha fatto una prima visita a Jurf al-Sakhr il 13 novembre, prima di tornare a Baghdad. Il suo lavoro continua, secondo il presidente del consiglio di Babil. Due ordini successivi specificano il suo mandato e la composizione. I sospetti di traffico petrolifero non sono risultati giudiziari: si prevedono ulteriori informazioni e ispezioni. Il ruolo dei servizi di sicurezza, le condizioni di accesso al terreno e la distinzione tra oneri e prove sono al centro del caso.

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La commissione federale per indagare il sospetto traffico di petrolio a Jurf al-Sakhr, a sud di Baghdad, non ha completato il suo lavoro. Dopo una prima visita di venerdì 13 novembre, i suoi membri sono tornati nella capitale. Altri luoghi devono ancora essere esaminati e le informazioni devono essere raccolte, ha detto Babil Consiglio Provinciale Presidente Assaad al-Muslimawi. Questa partenza non costituisce pertanto la chiusura dell’indagine o la pubblicazione dei suoi risultati.

Il file copre un’area conosciuta anche come Jurf al-Nasr, a nord della provincia di Babil. Il primo ministro Ali Falah al-Zaidi, comandante in capo delle forze armate, ordinò le indagini sui rapporti di diversificazione del petrolio. I documenti consultati definiscono una missione di ricerca dei fatti. Non solo stabiliscono l’esistenza di traffico o la responsabilità penale di un’organizzazione o di una persona.

In Jurf al-Sakhr, una prima ispezione e siti da rivedere

Assaad al-Muslimawi ha descritto il 13 novembre una prima fase di procedure e raccolta di informazioni. La commissione aveva diverse specialità e si aspettava di continuare il suo lavoro nei giorni seguenti. Il funzionario provinciale ha indicato che alcune parti della zona contenevano ancora miniere e resti esplosivi di guerra. Secondo lui, questi rischi impongono precauzioni durante il viaggio.

Ha anche sostenuto che la missione era proceduta senza opposizione o o ostruzionismo. Questa è la versione del presidente del consiglio provinciale, non un’osservazione indipendente di tutti i siti interessati. Nella stessa intervista, ha sottolineato che diversi luoghi e relazioni sono rimasti da considerare. I suoi commenti non portano quindi alla conclusione che tutte le richieste di accesso sono già state pienamente ispezionate.

Il funzionario distinse la giurisdizione federale dal ruolo delle autorità Babil. Secondo le sue spiegazioni, il governo locale facilita i viaggi e ottenere informazioni, ma non dirige le indagini. Questa distribuzione è importante: il ritorno della delegazione a Baghdad non trasferisce la condotta del caso alle autorità provinciali.

Due ordini successivi, due composizioni per distinguere

La composizione della commissione ha dato origine a diverse presentazioni. Due documenti riprodotti nella stampa irachena rivelano la successione di istruzioni. Il primo, datato 11 novembre, è rivolto al generale Saad Mohsen Oreibi. Gli ha affidato la presidenza di una commissione che comprende, tra l’altro, la polizia federale, la polizia energetica, i servizi di sicurezza e disciplinari di Hashd al-Shaabi e rappresentanti di agenzie anti-corruzione e intelligenza.

Il secondo ordine, datato 12 novembre, dettaglia una composizione di undici funzioni. Ha posto al suo capo il direttore generale della disciplina e della sicurezza dell’Hachd. Il documento reca la firma di Abdel Amir Kamel al-Shammari, Direttore dell’Ufficio del Comandante in Capo delle Forze Armate. Le differenze tra i due elenchi non dovrebbero essere eliminate assegnando la stessa presidenza a entrambe le fasi.

L’elenco del 12 novembre comprende il consigliere del Primo Ministro Mouayyad al-Saadi, la Segreteria per l’Intelligence e la Sicurezza al Comandante in Capo, le indagini dell’Autorità Anti-Corruzione e la Direzione dei Prodotti Petroleum che rappresentano il Ministero del Petrolio. Esso comprende anche funzionari della polizia federale, l’apparato antiterrorista e diversi rami del Ministero degli Interni, tra cui la polizia energetica e la polizia scientifica.

Questa diversità di servizi corrisponde a un file che combina controlli olio, ricerche di prova e sicurezza di viaggio. Non dà un risultato di indagine. Il mandato scritto rimane di verificare i rapporti di presunta tratta di Jurf al-Nasr, di prendere l’azione necessaria e di riferire all’Ufficio del Comandante in Capo.

Una scorta della polizia, non un verdetto

L’ordine del 12 novembre ha chiesto alla polizia federale di preparare un convoglio per proteggere i movimenti della commissione. Ha organizzato un raduno all’ufficio del comandante il giorno dopo alle 9. Questo programma è quello di un appuntamento previsto nel documento: non dimostra che gli investigatori sono entrati in ogni struttura in quel particolare momento.

Il 13 novembre, Saad Maan, responsabile delle informazioni di sicurezza, ha confermato l’inizio del lavoro sul campo. Ha affermato che nessun partito politico o fazione ha partecipato alla commissione. Questa dichiarazione deve essere letta insieme all’elenco amministrativo dei suoi membri, che menziona un funzionario Hachd. Descrive la posizione ufficiale sulla qualità istituzionale dei partecipanti, senza però risolvere le controversie politiche che circondano il settore.

Le spese di traffico rimangono separate da tre fatti documentati: l’ordine di aprire un’indagine, l’istituzione della sua composizione e l’inizio delle ispezioni. La pubblicazione di un rapporto, la sua possibile trasmissione giudiziaria e il follow-up dei suoi risultati sarebbero passi distinti. Nell’ultimo stato verificato, il presidente del Consiglio Babil ha annunciato la continuazione della raccolta di informazioni e nuove visite.

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