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Le audizioni dell’indagine del coroner sulla morte di Seán Rooney inizieranno martedì 17 novembre 2026 a Dublino. Il soldato irlandese fu ucciso il 14 dicembre 2022 ad Al-Aqbieh, in Libano, mentre serviva nella United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).

La Corte Coroner di Dublino ha avviato i lavori alle ore 10 di ora locale, mezzogiorno a Beirut, nei suoi locali di Store Street. Secondo il programma annunciato, le udienze dovrebbero durare da tre a quattro settimane.

Circa 30 testimoni attesi

Circa trenta testimoni devono essere ascoltati prima di una giuria, sotto la guida del coroner Myra Cullinane. Il primo giorno deve includere una presentazione delle circostanze della morte e la testimonianza di Natasha McCloskey, madre di Seán Rooney.

Un alto funzionario delle forze armate irlandesi deve essere sentito in camera nel pomeriggio. Alcune parti di altre deposizioni militari dovrebbero avvenire anche al di fuori della presenza pubblica e dei media per motivi di sicurezza. Questi accordi sono stati oggetto di audizioni preparatorie negli ultimi mesi.

Stabilire le circostanze della morte di Seán Rooney

La procedura irlandese, chiamataindagine, mira a stabilire i fatti che circondano una morte. Ciò include determinare l’identità del defunto, la data e il luogo di morte, la sua causa medica e le circostanze in cui si è verificato.

Non è un processo penale. L’Ufficio del Coroner afferma che tale indagine non si risolve a responsabilità civile o penale e non ha la funzione di designare un colpevole. Le udienze di Dublino non saranno quindi un nuovo giudizio di quelle perseguite in Libano.

In questo contesto, il coroner determina i problemi da esaminare e le prove da raccogliere. Le persone direttamente interessate all’indagine, compresa la famiglia, possono essere rappresentate e poste domande ai testimoni secondo le regole dell’udienza. La procedura può anche portare a raccomandazioni per prevenire ulteriori decessi.

Attacco in Libano nel dicembre 2022

Seán Rooney morì ad Al-Aqbieh, una città appena fuori dall’area delle operazioni dell’UNIFIL nel sud del Libano. Nella sua dichiarazione del 15 dicembre 2022, la missione delle Nazioni Unite annunciò la morte di un casco blu e delle ferite di altri tre militari durante gli eventi del giorno precedente.

UNIFIL ha poi indicato che aveva coordinato i suoi sforzi con le Forze Armate libanesi e ha avviato un’indagine. Essa ha poi accompagnato il procedimento avviato dalle autorità libanesi e irlandesi.

Sei condanne in Libano nel 2025

Un componente criminale è già stato provato a Beirut. Il 29 luglio 2025, UNIFIL annunciò che il Tribunale militare permanente libanese aveva condannato sei persone nel caso Rooney la notte precedente. Un’altra persona era stata assolta.

La missione ha accolto favorevolmente l’esito del processo e l’impegno delle autorità libanesi di portare i responsabili alla giustizia. Questa sentenza e l’indagine del coroner corrispondono a diversi oggetti: sanzionare i reati nel primo caso, stabilire le circostanze della morte nel secondo.

A Dublino, le audizioni sono programmate da martedì a giovedì per la prima settimana e da lunedì a venerdì per le prossime due. Una quarta settimana può essere richiesta. Il tribunale prevede l’accesso remoto al pubblico e ai media, a causa della limitata capacità della camera.

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