Essentials in 5 minuti, 17 novembre 2026, 8:00 Beirut
Essentials in 5 minuti, 17 novembre 2026, 8:00 Beirut
Libano meridionale, diplomazia, Gerico, COP31, trasporto in Francia, MEA e calcio a Bassora. Edizione completa di cinque minuti. Riassunto Narration Vivienne in francese.
Archivio Crediti Foto Documentari:
Ras Naqoura: François el Bacha / Libnanews.
https://img.libnanews.com/wp-content/uploads/2019/08/Libnanews-South-Lebanon-line-blue-scaled.jpg
Antalya, 19 febbraio 2022: Sharon Hahn Darlin, CC BY 2.0.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Antalya, Turchia skyline 19 febbraio 2022.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by/2/0/
Parigi, 6 febbraio 2020: Jeanne Menjoulet, CC BY 2.0.
http://www.flickr.com/photos/jmenj/498066496/
https://creativecommons.org/licenses/by/2/0/
MEA Airbus A320, 14 giugno 2014: Flo Weiss, CC BY-SA 4.0.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Airbus A320 di Middle East Airlines decollo dall’aeroporto internazionale di Beirut.jpeg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Fotografie ridimensionate, titolazione separata. La fotografia di Flo Weiss rimane in licenza CC BY-SA 4.0.
https://libnanews.com/essential-in-5-minutes-17-novembre-2026-8-h/
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