Il 17 novembre, i 20 litri di benzina 95 sono saliti a LL 2.343,000. Il diesel e la bottiglia di gas anche cadere.

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I prezzi del carburante sono in calo in Libano martedì 17 novembre 2026. La diminuzione è di 48.000 sterline libanesi per 20 litri di benzina, sia per 95 che 98 ottani. Diesel è caduto di 31.000 sterline e la bottiglia di gas di 4.000 sterline.

I nuovi prezzi del 17 novembre

Gasolina 95 ottano, 20 litri: LL 2.343,000, una diminuzione di LL 48.000.

LL 2.343,000, una diminuzione di LL 48.000. Gasolina 98 ottano, 20 litri: LL 2,361.000, una diminuzione di LL 48.000.

LL 2,361.000, una diminuzione di LL 48.000. Diesel, 20 litri: LL 2.493,000, una diminuzione di LL 31.000.

LL 2.493,000, una diminuzione di LL 31.000. Bottiglia di gas:LL 1.636,000, una diminuzione di LL 4.000.

Quanto per uno pieno?

Sulla base di queste tariffe, 40 litri di 95 benzina rappresentano LL 4.686,000, rispetto a LL 4.722,000 per 98. Per la stessa quantità di 40 litri, i risparmi associati a questa revisione ammontano a 96,000 LL per ciascuno dei due tipi di benzina.

Questi importi sono espressi in libbre libanesi. I prezzi della benzina e del diesel sono 20 litri, non 1 litro.

Illustrazione: ex pompa di benzina a Jounieh, foto d’archivio pubblicata nel marzo 2022. Non rappresenta lo stato attuale delle stazioni. © Libnanews.com.

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