Il Pentagono avrebbe indagato sulle accuse militari contro Brett Sylvia, respinto alla fine di ottobre dopo accuse di perdite. Il caso rimane separato da un processo: nessun addebito pubblico è stabilito negli articoli consultati. L’articolo distingue tra cariche, procedure e garanzie fornite dalla legge militare in questa fase.

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Il Pentagono esaminerebbe la possibilità di procedimenti militari contro Brett Sylvia, secondo i rapporti stampa pubblicati il 15 novembre. Il presente Tenente Generale, respinto dai suoi doveri alla fine di ottobre, è soggetto ad oneri di divulgazione di informazioni riservate. Nessuna prova pubblica o accusa è stabilita nel materiale consultato al 17 novembre.

Il caso è stato riferito assegnato ad Adam Tel, Segretario dell’esercito, per determinare l’azione da intraprendere. Questo non significa che una corte marziale sia stata sequestrata. Riguarda l’esame di un percorso militare, dopo il rapporto già annunciato al Dipartimento di Giustizia.

Brett Sylvia: Procurazioni militari

Le nuove informazioni rimangono attribuite alle persone informate del file. La relazione interna contro il generale non è stata resa pubblica. È quindi necessario distinguere tre fasi: la sua evizione, le accuse contro di lui e una possibile decisione giudiziaria. Nessuno di questi passi è colpevole.

Sollecitato dalla stampa americana, Sylvia non aveva risposto. Tuttavia, i parenti riferiscono che ha negato di aver divulgato informazioni riservate.

Un’evizione seguita da un rapporto al Dipartimento di Giustizia

La rimozione del generale dal segretario della difesa Pete Hegseth è diventata pubblica il 28 ottobre. Il giorno seguente, Sean Parnell, portavoce del Pentagono, annunciò la trasmissione di un caso al Dipartimento di Giustizia. Invocò un’indagine del Special Investigation Service of the Air Force e della protezione delle informazioni sensibili.

Le accuse riportate da un’agenzia di stampa riguardano comunicazioni non autorizzate con i giornalisti. Un funzionario del Pentagono, parlando in modo anonimo, li ha presentati abbastanza gravi da giustificare un’azione immediata. Questa presentazione costituisce la posizione accusante dell’amministrazione, non una conclusione giudiziaria indipendente.

Sylvia guidò la strategia, il piano e la struttura politica all’interno del J5 Joint Staff. Ha consigliato il presidente di questo staff, il generale Dan Caine. Aveva precedentemente comandato la 101st Airborne Division. Il caso riguarda quindi un ufficiale situato al centro della preparazione militare americana.

Una corte marziale coinvolge altre decisioni

La legge militare degli Stati Uniti prevede passi separati prima di un processo. La sezione 32 del Codice Uniforme di Giustizia Militare richiede in linea di principio un’udienza preliminare prima del rinvio a una corte marziale generale. Una rinuncia scritta da parte dell’interessato può impedire che venga mantenuta secondo le condizioni previste dal testo.

In particolare, l’audizione deve considerare se i fatti presunti costituiscono un reato e se ci sono motivi sufficienti per credere che l’accusato abbia commesso il reato. Esso verifica anche la giurisdizione del giudice. Un ufficiale imparziale la guida e fornisce raccomandazioni su follow-up.

L’accusato può avere accesso al consiglio, esaminare i testimoni che testimoniano e presentano prove rilevanti. Queste garanzie spiegano perché l’annuncio di una revisione dell’accusa non consente la presentazione di un processo in realtà.

L’articolo 37 disciplina anche l’influenza della gerarchia sulla giustizia militare. Proibisce alcune pressioni sulle decisioni e protegge la partecipazione dei testimoni. Questa regola generale non dimostra che le interferenze hanno avuto luogo nel caso Sylvia. Tale questione dovrebbe essere valutata sulla base di atti specifici.

I prossimi passi decisivi rimangono una possibile formulazione formale delle accuse e la decisione dell’autorità militare competente. In loro assenza, parlare di una condanna o di un processo già avviato supererebbe i fatti disponibili.

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