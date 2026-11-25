Le squadre impegnate contro Ebola furono evacuate a Bunia, nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo, dopo aver combattuto ad Ituri. L’Organizzazione Mondiale della Sanità riferisce difficoltà nel raggiungere determinate località, trasferendo i pazienti e seguendo i loro contatti. Africa CDC ha registrato 5,678 morti al 17 novembre.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Le squadre impegnate contro Ebola furono evacuate a Bunia, nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo, dopo aver combattuto ad Ituri. L’Organizzazione Mondiale della Sanità riferisce difficoltà nel raggiungere determinate località, trasferendo i pazienti e seguendo i loro contatti. Africa CDC ha registrato 5,678 morti al 17 novembre.

La lotta tra l’esercito congolese e i gruppi armati nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo interrompe la cura dei pazienti Ebola. Mercoledì 25 novembre, Catherine Smallwood, responsabile della risposta all’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ha riferito due ritiri a Bunia, capitale della Provincia di Ituri: un’evacuazione da un ospedale di Akwe e uno spostamento temporaneo delle squadre di Mongbwalu, dove l’epidemia era stata rilevata a maggio.

Il personale ha bloccato tre giorni in ospedale

A Akwe, a nord-est di Bunia, una dozzina di persone, tra cui due agenti del personale dell’OMS e funzionari della salute congolese, rimase intrappolata tre giorni in ospedale in mezzo ai combattimenti, secondo Smallwood. Sono stati evacuati martedì a Bunia. Nella zona di Mongbwalu, a nord-ovest della capitale provinciale, le difficoltà di accesso stradale hanno portato l’OMS e i suoi partner a spostare temporaneamente le loro squadre.

Le conseguenze non sono limitate ai siti evacuati. Secondo l’OMS, alcuni centri di trattamento operano con meno personale, mentre le comunità non sono più accessibili ai team di monitoraggio delle persone esposte. Le strade di taglio complicano anche la consegna di forniture mediche, il trasferimento di pazienti tra istituzioni e il movimento di squadre di sepoltura. Nel vicino Nord Kivu, l’OMS riferisce anche che ha perso la traccia di persone a seguito di ulteriori attacchi che hanno spostato più di 20.000 persone.

Più di otto su dieci nuove infezioni da elenchi di contatti

Nella sua valutazione pubblicata il 25 novembre, l’OMS stima che più dell’80% delle infezioni appena segnalate continuano ad essere rilevate nelle persone che non erano nelle liste di contatto note. Di conseguenza, le squadre non possono contare esclusivamente sul follow-up di individui già identificati per identificare rapidamente nuovi casi. L’OMS nota anche la carenza di attrezzature protettive, le difficoltà di finanziamento e la mancanza di fiducia nelle squadre di alcune comunità.

La stessa valutazione, completata all’8 novembre, comprendeva 10.990 casi confermati e 5.354 decessi in otto province. Quasi sette su dieci infezioni confermate sono state registrate a Ituri. In una valutazione più recente, come al 17 novembre, i centri africani per il controllo e la prevenzione delle malattie (Africa CDC) hanno riferito 11.613 casi confermati, tra cui 5,678 morti, in 68 zone sanitarie. Queste cifre corrispondono a diverse date di raccolta, anche se entrambi i documenti sono stati rilasciati il 25 novembre.

Il rischio rimane molto elevato nella RDC secondo l’OMS

L’OMS è il rischio molto elevato nella RDC. Lo giudica sollevato in Kenya e Nigeria, dove i casi sono stati segnalati senza la trasmissione comunitaria documentata in questa valutazione. Per altri paesi, si distingue tra il grado di connessione con le aree colpite e la capacità dei servizi sanitari di rispondere, piuttosto che applicare un livello uniforme di rischio.

Il piano pubblicato da Africa CDC copre il periodo dal novembre 2026 al maggio 2027. Esso prevede di rafforzare la segnalazione dei casi e il follow-up con le organizzazioni locali, pur mantenendo altri servizi sanitari nelle aree colpite. Come al 25 novembre, l’OMS non aveva annunciato una data di ritorno per le sue squadre a Mongbwalu.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews