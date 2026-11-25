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Led alla pausa da Bayern Monaco di Baviera, Lille ha vinto 2-1 mercoledì a Villeneuve-d BehAscq. Ayase Ueda eguaglia nel 62o minuto prima di un gol contro il suo campo di Aleksandar Pavlović, tre minuti dopo. Il LOSC segna così il suo primo successo nella fase di campionato di questa edizione.

Il LOSC ha sconfitto Bayern Monaco 2–1, mercoledì 25 novembre allo stadio Pierre-Mauroy di Villeneuve-d Royalty, il quinto giorno della Champions League. Il gallese, guidato dal 15 ° minuto, ha segnato due volte in tre minuti dopo la pausa. Il Bayern, che aveva preso otto punti nelle sue prime quattro partite europee, ha concesso la sua prima sconfitta in gara questa stagione.

Upamecano apre il punteggio, Özer tiene Lille nel gioco

Il Bayern ha approfittato all’angolo. Tom Bischof ha trovato Dayot Upamecano, la cui testa ha battuto Berke Özer. Il portiere Lille ha poi respinto i tentativi di Konrad Lamour e Aleksandar Pavlović. All’altra estremità del campo, Jonas Urbig impedì a Ayase Ueda e a Ethan Mbappé di pareggiare prima della pausa. I bavaresi furono privati di Harry Kane e Michael Olise, che furono feriti, secondo il LOSC.

Ueda equalizza, il tiro di Mbappé precipita il secondo gol

Lille inizialmente pensava che fosse uguale dopo il recupero, ma un errore su Joshua Kimmich portò alla cancellazione dell’obiettivo. Al 62 ° minuto, Nathan Ngoy ha portato la palla in avanti prima di servire Ayase Ueda. Lo sciopero giapponese ha battuto Urbig. Tre minuti dopo, Benjamin André lanciò Ethan Mbappé, il cui colpo colpì il palo. Nel tentativo di liberare la palla, Pavlović lo inviò nelle sue reti.

Vincent Kompany ha incluso Jamal Musiala e Luis Díaz dopo il secondo gol a Lille. Il Bayern non ha eguagliato. Secondo il rapporto del club di Monaco, il gioco è stato giocato in finestre chiuse di fronte a 50.000 persone.

Quattro punti per Lille prima di Stoccarda

Con questa vittoria, il LOSC è salito a quattro punti dopo cinque giorni: ha perso le prime tre partite contro Betis Siviglia, Arsenal e Galatasaray, prima di fare un pareggio a Bodø/Glimt. Il Bayern rimane a otto punti. Nella fase di campionato, i primi otto si qualificano direttamente per l’ottava finale; dal nono al ventiquattro, le squadre passano attraverso le dighe.

Lille giocherà le sue ultime tre partite europee a Stoccarda il 9 dicembre, contro la slovacca Bratislava il 19 gennaio e poi a Roma il 27 gennaio. Bayern ospiterà la Slavia Praga l’8 dicembre per il suo prossimo incontro europeo.

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