Le esplosioni sono riportate in Bint Jbeil e Qabrikha. Naïm Qassem ha sfidato il discorso di Joseph Aoun e la giustizia militare ha emesso mandati contro cinque uomini già detenuti nel Nord. In Egitto, un incendio sulla Greater Cairo ring road ucciso almeno 30 persone. L’Unione europea sta pianificando discussioni con i suoi partner dei Balcani occidentali dall’inizio del 2027.

6

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Giovedì 26 novembre 2026, mezzanotte a Beirut. Due esplosioni sono riportate nel sud del Libano, senza risultati confermati. Naim Qassem risponde a Joseph Aoun sul ruolo dello stato e delle armi. Nel Nord, cinque mandati mirano uomini già detenuti. In Egitto, almeno 30 persone sono morte vicino al Cairo. A Bruxelles, l’Unione europea annuncia ulteriori discussioni con i Balcani occidentali.

Libano meridionale: due nuovi rapporti dopo Kunine

La National Information Agency ha riferito mercoledì un’esplosione nella città di Bint Jbeil, separata da quella annunciata in precedenza a Kounine. Lo assegna all’esercito israeliano. La spedizione non specifica il tempo esatto dell’esplosione, il danno, o qualsiasi impatto umano.

Nel distretto di Qabrikha, Marjayoun, i rapporti locali si sono verificati la sera di un’esplosione che ha colpito un veicolo parcheggiato. Lo attribuiscono ad un drone israeliano. Nessuna conferma ufficiale o valutazione umana potrebbe essere stabilita. Questo rapporto non dovrebbe essere confuso con il rapporto del 24 novembre, quando il comune ha annunciato che una casa era stata colpita.

Naim Qassem contesta il discorso di indipendenza

Il segretario generale di Hezbollah, Naïm Qassem, ha risposto mercoledì al discorso di indipendenza di Joseph Aoun. Egli ha accusato il presidente di mettere attacchi israeliani e l’azione di Hezbollah allo stesso livello. Qassem ha anche detto che il suo partito ha riconosciuto l’accordo Taif e la Costituzione come un quadro politico comune.

Joseph Aoun aveva difeso la diplomazia per ottenere il ritiro israeliano e riaffermato che le armi devono essere di proprietà statale. L’intervento di Qassem portò all’annuncio di nessun accordo su questo argomento.

Giustizia militare: cinque mandati contro gli uomini già detenuti

Il giudice di indagine militare Ghada Abu Alwan ha emesso mandati di arresto contro i cinque uomini che erano già stati arrestati nel caso Bécharré e Batrun Highs. Sono stati sentiti in presenza del loro avvocato. Il giudice ha richiesto competenze per confrontare la loro scrittura con le annotazioni delle carte e documenti sequestrati. Non sono stati annunciati risultati di questa esperienza.

Il commissario del governo alla corte militare, Claude Ghanem, ha anche emesso comunicazioni di ricerca indirizzando altre tre persone a farli sentire. Non vi è alcuna indicazione che siano stati arrestati. I cinque detenuti, inclusi quelli accusati di formare un gruppo armato, rimangono presunti innocenti.

In Egitto, almeno 30 morti sulla Greater Cairo

Un camion che trasportava prodotti petroliferi ha preso fuoco il Mercoledì notte in al-Warraq, governatorato di Giza. Le fiamme si diffusero ad altri veicoli. I procuratori egiziani hanno riferito almeno 30 morti e 25 feriti in una valutazione provvisoria. Le autorità hanno aperto un’indagine per stabilire l’origine dell’incendio. I test del DNA dovrebbero aiutare a identificare alcune vittime.

Balcani occidentali: discussioni con l’UE all’inizio del 2027

Il presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato mercoledì, al Vertice di Bruxelles, le discussioni con ogni partner dei Balcani occidentali dall’inizio del 2027. L’obiettivo è quello di aprire alcuni settori del mercato unico prima dell’adesione. I negoziati sulle spese di roaming hanno già iniziato con quattro partner; Nessuna nuova tariffa entrerà in vigore a seguito del presente vertice.

La Commissione ha anche menzionato 338 milioni di euro che l’Albania, il Montenegro e la Macedonia settentrionale potrebbero ricevere sotto le riforme. Questo è un potenziale importo, non un pagamento annunciato.

Diritto primario e centro: incontro del 26 novembre posticipato

In Francia, la riunione prevista per giovedì nell’ambito delle discussioni su un primario di destra e di centro è stata rinviata. Il cambiamento riguarda questa riunione preparatoria. Non ha deciso se organizzare una scuola primaria o se nominare un candidato presidenziale nel 2027.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews