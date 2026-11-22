Il comune di Roma pubblicò un bilancio il 30 settembre delle monete gettate nella fontana di Trevi. Sono stati stanziati oltre 1,24 milioni di euro, compresi gli aiuti alimentari e la lotta contro l’isolamento. La nota di due euro, richiesta da visitatori non residenti che desiderano avvicinarsi al bacino, finanzia una struttura separata. I conti disponibili non stabiliscono se questo diritto di accesso ha ridotto la quantità di donazioni.

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A Roma, le monete gettate nella fontana di Trevi e i biglietti venduti per avvicinarsi al bacino non vanno allo stesso posto. Il 20 novembre la città ha pubblicato un bilancio di 1,24 milioni di euro distribuito al 30 settembre per la raccolta delle monete. Questo denaro viene utilizzato principalmente per finanziare gli interventi sociali della Caritas a Roma. La nota di due euro fa parte del meccanismo comunale per la gestione del monumento.

Fontana di Trevi: Dove vanno i soldi della piscina?

Il rapporto della città, che è stato arrestato il 30 settembre, indica come i fondi sono stati assegnati. L’aiuto alimentare è il primo elemento: quasi 428 000 EUR, poco più di un terzo del totale. Supporta mense e negozi di alimentari. Tra gli altri elementi, circa 292 000 EUR vanno alla lotta contro l’isolamento e 272 000 EUR per accompagnare le persone in situazioni di fragilità della salute. Parte delle entrate copre i costi della raccolta stessa.

Il meccanismo si basa su un accordo tra il comune e il Vicariato. L’11 novembre la città ha annunciato il suo rinnovo per tre anni. La Caritas diocesana attua i progetti. Per alcune mense, i soldi della fontana completano il finanziamento già fornito da Roma sotto altre convenzioni; Quindi non finanzia tutti i pasti distribuiti da se stesso.

Le due banconote in euro non sostituiscono la moneta

Dal 2 febbraio Roma chiede ai visitatori non residenti di pagare due euro per accedere alla parte inferiore, il più vicino possibile all’acqua. Questo non è un biglietto per entrare nella piazza o vedere la fontana da fuori di questa zona. Gli abitanti di Roma e la sua metropoli, i bambini sotto i sei anni, le persone con disabilità e una persona che accompagna sono tra i cittadini esenti dal pagamento.

La città ha introdotto questo sistema dopo un anno di sperimentazione per distribuire meglio il pubblico intorno al bacino e sostenere la conservazione del monumento. Il diritto di accesso non è considerato come parte raccolta in acqua. Un visitatore può pagare per scendere senza gettare via alcuna valuta, e un visitatore esente può fare la mossa senza acquistare un biglietto. Le vendite e la raccolta dei biglietti non misurano quindi la stessa cosa o le stesse entrate.

Due bilanci che non permettono di concludere che

Il bilancio annuale del 2025 mostra 1 860 086 euro raccolti. Il documento pubblicato nel novembre 2026 riguarda gli importi distribuiti alla fine di settembre, non per un intero anno. Sottrarre il secondo importo dal primo darebbe una differenza tra due figure di diversa natura e durata, non una misura dell’effetto della nota.

La raccolta ha anche i propri costi, che non sono confusi con quelli della biglietteria: il rapporto annuale menziona la raccolta, il trasporto, la pulizia, la smistamento e le commissioni sul trattamento delle valute estere. Per determinare se l’accesso a pagamento ha cambiato l’importo delle donazioni, sarebbe prima necessario confrontare le ricevute della raccolta in due periodi identici e utilizzando lo stesso metodo di conteggio.

Archivio: Fontana di Trevi a Roma, 9 febbraio 2024. Wilfredor / Wikimedia Commons, CC0 1.0. Tutta la foto ridimensionata e vestita da Libnanews.

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