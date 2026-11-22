Un accordo firmato a Bonn prevede la creazione a Doha di un ufficio economico nel Nord Reno-Westfalia. Il ramo deve supportare i contatti tra aziende e investitori in questa terra tedesca e Qatar. Non è né una nuova ambasciata né un impegno finanziario. La sua apertura al pubblico non è annunciata.

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Nord Reno-Westfalia ha intenzione di aprire un ufficio economico a Doha. Il Ministero degli Esteri del Qatar ha detto domenica 22 novembre, dopo la firma di un accordo a Bonn. Questa istituzione deve rappresentare la terra tedesca e facilitare il commercio tra le imprese. Il comunicato stampa non fornisce una data di apertura, indirizzo o budget.

Sede a Doha, non una nuova ambasciata

Il Ministero del Commercio e dell’Industria Qatar e NRW. Global Business, l’agenzia di promozione economica di Land, ha firmato l’accordo sabato 21 novembre sui margini del dialogo economico tra Qatar e Germania. Il primo ministro del Qatar Mohammed bin Abdelrahmane Al Thani e il ministro della terra Hendrik Wüst hanno partecipato alla firma. I firmatari erano Saleh Majid Al Khulaifi per il ministero e Felix Neugart per l’agenzia.

Lo stesso giorno, Emir Tamim ben Hamad Al Thani incontrò Hendrik Wüst al Castello di Drachenburg a Königswinter, vicino a Bonn. Il palazzo del Qatar conferma che l’intervista si è concentrata sull’industria e sulla ricerca. Questa riunione e la firma a Bonn sono due fasi distinte. La dichiarazione congiunta tedesca-Qataria conferma che il futuro ramo rappresenterà la Terra, non il governo federale tedesco.

Contatti per le aziende, senza l’importo promesso dall’accordo

NRW. Global Business supporta le aziende che progettano di istituire in Renania Settentrionale-Westfalia e aiuta quelle in Terra a sviluppare all’estero. L’accordo prevede che la rappresentanza Doha faciliterà i contatti relativi all’investimento, all’industria, alla transizione digitale ed energetica. I documenti pubblici non si riferiscono a progetti finanziati dall’ufficio e non dettagliano ancora i servizi che offrirà in loco.

Ciò non coincide con l’intenzione, annunciata a Berlino, dell’Autorità per gli Investimenti del Qatar di aumentare il suo investimento in Germania di 15 miliardi di euro in cinque anni. La dichiarazione comune afferma che questi investimenti rimangono soggetti alle decisioni degli investitori interessati. L’importo non è né il bilancio dell’ufficio Doha né un importo già pagato. L’accordo di Bonn stabilisce una cosa più specifica: l’istituzione di un punto di contatto economico terrestre nella capitale del Qatar.

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