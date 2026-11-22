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A Bchaalé, nelle alture di Batrun, il museo delle olive non ha un indirizzo unico. Parte della visita è fuori, tra alberi e vicoli; Un altro si svolge in antiche case. I barattoli, gli strumenti culturali e i laboratori raccontano ciò che la vista degli ulivi da solo non dice: come il villaggio vive con questi alberi.

Un vaso di olio come un pezzo da museo

Una cantina con vasetti d’olio è uno dei passi proposti dall’associazione Bchaaleh Trails. Un altro è dedicato agli utensili da coltura. Andando da uno all’altro a piedi, il visitatore scopre due momenti della vita del prodotto: il lavoro dell’albero e la conservazione dell’olio. Alcune visite guidate possono includere anche un laboratorio di scultura in legno di sapone o di ulivo. Il programma dipende dai passi scelti; ogni visita non dà accesso a tutti i workshop.

Questo museo distribuito nel villaggio è stato inaugurato nel 2023, secondo l’associazione che la gestisce. L’idea aveva preso forma dopo una celebrazione dedicata all’olivo l’anno precedente, con il comune. I responsabili del progetto hanno documentato il know-how, le storie e le pratiche sociali che circondano l’albero. Una parte di questa memoria viene trasmessa all’orale: una fase del viaggio fa rivivere giochi, canzoni e proverbi invece di limitarsi alla mostra degli oggetti.

Gli alberi danno il suo nome al sentiero, non la sua età al museo

Gli ulivi secolari fanno parte delle fasi proposte. Gli abitanti li chiamano « Noah ulivi », un nome trasmesso dalla tradizione. Nel 2019, l’American University di Beirut ha riferito una stima di circa 1.400 anni per alcuni alberi studiati. Questa figura non si applica a tutto il frutteto e non convalida le età molto più vecchie che si presta a volte agli alberi del villaggio. L’università nota anche che gli alberi studiati hanno continuato a produrre frutta, ad un’altitudine di circa 1.200 metri.

Si può essere interessati all’Ecomuseo senza escursioni. Il percorso che porta il nome degli ulivi di Noè e il tour culturale sono due proposizioni distinte. L’associazione descrive un percorso di circa 12 chilometri dal golfo di Baatara, che classifica come impegnativo. Il tour culturale è organizzato intorno alle tappe del villaggio. È meglio verificare in anticipo i corsi e i workshop offerti: una sosta al frutteto non implica che case e laboratori siano aperti con accesso aperto.

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