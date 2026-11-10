FMI: Jaber spera accordo in linea di principio questa settimana

I negoziati con il FMI hanno avuto inizio martedì 10 novembre a Beirut. Yassine Jaber spera in un accordo di principio questa settimana. Il Ministro delle Finanze presenta il Financial Breach Act come condizione per risolvere la crisi bancaria. Essa desidera adottarla al più tardi entro il marzo 2027, ricordando che il Parlamento controlla il suo calendario. Il contributo dello Stato dipenderà dalla sua capacità e sostenibilità del debito. Non sono stati annunciati piani di rimborso individuali.

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Yassine Jaber spera di raggiungere un accordo in linea di principio questa settimana nei negoziati con il FMI, aperto martedì 10 novembre 2026 a Beirut. Dopo la prima seduta, il Ministro delle Finanze ha posto al centro del processo la legge sulla violazione finanziaria. Essa desidera adottarla al più tardi entro il marzo 2027, ricordando che il calendario appartiene al Parlamento. Nessun accordo è stato annunciato alla fine di questo incontro.

La delegazione del Fondo Monetario Internazionale è arrivata nella capitale lunedì sera. Le discussioni si protrarranno fino a venerdì 13 novembre. La sessione inaugurale si è tenuta presso il Ministero delle Finanze. Le due squadre si unirono al Phoenicia Hotel per discutere ulteriormente le questioni relative al disegno di legge.

Negoziati con il FMI dettagliano le perdite

Yassine Jaber guida la delegazione libanese. Il Ministro dell’Economia e del Commercio, Amer Bsat, e il Governatore della Banca del Libano, Karim Suaid, partecipano al procedimento. I rappresentanti della presidenza e della presidenza del Consiglio li accompagnano. Sono presenti anche il Direttore Generale delle Finanze, Georges Maurawi, nonché gli esperti del Ministero.

Dopo l’incontro, il Ministro ha descritto una serie di sessioni in corso. L’accordo in linea di principio che egli desidera ottenere deve, a suo parere, consentire alla risoluzione della crisi bancaria di iniziare in pratica. Questo è un obiettivo per questa settimana, senza risultato concordato. Le sue dichiarazioni non comprendono un importo approvato di finanziamento o un calendario per l’erogazione del Fondo.

Jaber insiste sulla necessità di ristabilire le banche in grado di finanziare le imprese e concedere prestiti. Esso riteneva impossibile estendere la dipendenza del paese dai pagamenti in contanti. Il ministro ha quindi presentato la negoziazione come mezzo per ripristinare il funzionamento del settore oltre la discussione dei depositi da solo.

La legge sulla violazione finanziaria rimane il passaggio obbligatorio

Il ministro afferma che il governo e la Banca del Libano coordinano strettamente le loro posizioni. Questa consultazione riguarda le discussioni con il Fondo e il disegno di legge presentato al Parlamento. A suo avviso, la mancanza di adozione di questo testo impedisce la transizione a un programma con il FMI.

La « infrazione finanziaria » si riferisce alle perdite che il meccanismo di riorganizzazione deve riconoscere e allocare. Il loro trattamento è una condizione per la ristrutturazione delle banche e il recupero dei depositi. La votazione sul testo deve quindi fissare un quadro prima che venga effettuato un programma di rimborso. Le osservazioni di martedì non annunciano una legge già passata.

Il FMI stesso ha ricordato diverse condizioni il 1° ottobre. Essi includono un quadro efficace di risoluzione bancaria e una legge di perdita che rispetta gli standard internazionali. Il Fondo richiede anche un bilancio del 2027 e un percorso fiscale compatibile con il debito sostenibile. Anche i progressi nella gestione e nella governance della finanza pubblica fanno parte del quadro.

Jaber collega il contributo dello Stato alle sue capacità

Alla domanda sulla distribuzione delle perdite, Yassine Jaber ha presentato l’ordine che ha difeso nelle discussioni. Secondo la sua presentazione, lo Stato e la Banca del Libano devono contribuire prima, poi il settore bancario. I depositanti devono sopportare le perdite come ultima risorsa. Questa presentazione è quella del Ministro alla fine della prima seduta.

Ha aggiunto che il contributo dello Stato deve rimanere commisurato alla sua capacità. Ci sono due vincoli nella sua risposta: la sostenibilità del debito pubblico e la questione dei titolari di Eurobond. Lo Stato deve anche affrontare questi impegni. Jaber non dà un importo definitivo per la sua partecipazione all’insediamento della crisi bancaria.

Il ministro minimizza le differenze di principio e descrive soprattutto i calcoli per misurare ciò che ogni partito può sopportare. Ha anche sottolineato la responsabilità della Banca del Libano nella conduzione del caso. Esso chiede di sostenere l’istituzione per consentirle di adempiere a tale compito.

Il FMI aveva chiarito la sua posizione durante la sua visita di settembre: gli azionisti e i creditori subordinati devono assorbire le perdite prima dei depositanti. Ha anche richiesto rimborsi compatibili con la redditività bancaria e la sostenibilità del debito. Questi criteri da soli non determinano il contributo numerico di ogni attore.

Per i candidati, nessun programma individuale annunciato

Jaber descrive tre passi per i clienti bancari: passare la legge, riformare il settore, e poi implementare il programma di restituzione concordato. Ha ricordato che la Banca del Libano stava già facendo dei pagamenti all’interno dei suoi mezzi. Ha fatto riferimento ad un recente aumento degli importi rimborsati, senza dettagliare nuovi massimali in questo intervento.

Il Ministro riconosce l’aspirazione di ogni depositante a recuperare tutti i suoi soldi. Tuttavia, non trasforma questa aspettativa in una garanzia di rimborso completa. Ha sottolineato che dopo sette anni di crisi, le autorità erano ancora alla ricerca di una soluzione per ripristinare un settore bancario funzionante.

Il calendario legislativo è ora un punto di attraversamento concreto. La commissione parlamentare per le finanze e il bilancio continua ad esaminare il bilancio, spiega Jaber. Deve quindi concentrarsi sul progetto di violazione finanziaria. Il ministro desidera che la sua adozione avvenga il prima possibile, senza superare il marzo 2027. Questa scadenza rimane un desiderio governativo, soggetto alle decisioni dei deputati. I negoziatori devono, entro venerdì, continuare ad esaminare il testo e la capacità finanziaria delle parti.

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