Kassem: discutere di armi, ma dopo il ritiro

Naïm Kassem rifiuta il disarmo sotto occupazione mentre accetta una discussione dopo il ritiro israeliano e la fine della tutela. Il suo discorso dell’11 novembre solleva una questione di successione: dobbiamo aspettare il ritiro per affrontare le armi, o attuare gli impegni in parallelo? Analisi delle osservazioni del leader di Hizbullah alla luce dei testi e delle decisioni ufficiali dello Stato libanese.

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Naïm Kassem non propone il disarmo di Hezbollah. Nel suo discorso dell’11 novembre, mantenne il suo rifiuto di cedere le armi sotto l’occupazione israeliana, pur accettando di discuterne dopo un ritiro e la fine di ciò che egli chiamava tutela estera. Questa distinzione fa luce su un intervento che mira a preservare la capacità militare del partito, sfidare l’accordo quadro e spostare il dibattito verso l’ordine degli impegni.

Analisi. Il testo del discorso è stato pubblicato alle ore 7.54 da Al-Ahed, un media outlet vicino a Hezbollah. È una fonte primaria dei commenti del leader, non un controllo indipendente delle sue affermazioni.

Una discussione condizionale, non una promessa di armi arrendersi

In occasione del giorno martire del partito, il segretario generale di Hizbullah stabilisce due prerequisiti per una discussione sugli armamenti: il ritiro israeliano e la fine della tutela. Nelpubblicato da Al-Ahedquesta apertura coesiste con un rifiuto del disarmo alle presenti condizioni.

La differenza è decisiva. Accettare un argomento in una tabella di negoziazione non significa accettare il suo risultato, un calendario o un meccanismo di controllo. Per presentare questo intervento come accettazione del disarmo, rimuoveremo le condizioni che ne limitano la portata. Presentarlo come un rifiuto di discutere, al contrario, cancellerebbe il margine politico che il leader mantiene.

La nostra lettura è quella di un’offerta condizionale che permette a Hezbollah di non chiudere completamente la porta al dialogo, senza abbandonare i suoi principali mezzi di pressione. Il criterio di cessazione della tutela rimane particolarmente aperto: a differenza di un ritiro territoriale, non è accompagnato qui da alcuna procedura per stabilire il suo compimento.

Il disaccordo riguarda anche l’ordine degli obblighi

Kassem chiede di ritornare ai negoziati indiretti e respinge l’accordo quadro. In particolare, essa invoca l’accordo del 27 novembre 2024, la risoluzione 1701 e l’armistizio. Ma questi riferimenti non possono essere ridotti al solo requisito di un ritiro israeliano.

Thecessazione del documento di ostilità trasmesso alle Nazioni Unite nel 2024ribadisce il disarmo dei gruppi armati e riserva armi alle forze ufficiali. Esso prevede anche la cessazione delle operazioni offensive israeliane, la prevenzione degli attacchi dal Libano e un ritiro israeliano coordinato con lo schieramento dell’esercito libanese. La sequenza di attesa per il ritiro per iniziare a discutere le armi è quindi una posizione politica di Kassem, non una completa restituzione del testo.

Questa differenza contrasta due logiche. Nel primo, Hezbollah mantiene il suo armamento come garanzia fino a quando gli impegni israeliani non sono soddisfatti. Nel secondo, il ritiro, la distribuzione dell’esercito e il trattamento delle armi non autorizzate fanno parte di un processo da attuare insieme. L’ostacolo non è quindi limitato alla mancanza di fiducia: riguarda la definizione stessa di ciò che deve essere raggiunto prima.

Difendere l’esercito senza riconoscere immediatamente l’esclusività delle armi

Il leader saluta l’esercito e il suo ruolo nella pace civile, ma rifiuta aiuti condizionali. Ha anche criticato le cinque ambasciate coinvolte nel dibattito sugli esplosivi sequestrati a Dahr al-Baydar. Questi elementi sono riportati anche daEast Today nella sua relazione dell’11 novembre.

La questione di questa distinzione è interna. Sostenere l’esercito come istituzione non significa accettare che esercita solo la forza armata. È possibile, nel ragionamento del partito, valorizzare l’esercito mentre contesta la politica che lo Stato chiede loro di applicare. Il discorso cerca quindi di separare la legittimità dell’istituzione militare dalle esigenze del disarmo.

Questi requisiti non sono solo stranieri. Thedecisione del governo libanese del 2 marzo 2026, comunicata all’ONUvieta le attività militari e di sicurezza di Hezbollah, chiede la resa delle sue armi e riafferma la competenza esclusiva dello Stato sulla guerra e la pace. Ridurre il disarmo alla pressione diplomatica esterna lascia da parte una decisione libanese.

Una scommessa regionale che non vale la pena cambiare gli impegni

Kassem presenta le difficoltà politiche di Donald Trump e Benjamin Netanyahu come un’opportunità. Questa valutazione appartiene al suo argomento. Non dimostra l’abbandono dell’accordo quadro o la scomparsa delle applicazioni internazionali.

Thedichiarazione G7 rilasciata dopo la riunione di Parigi del 9 e 10 novembremantiene il sostegno alla risoluzione 1701 e al quadro trilaterale. Combina il disarmo verificabile, il reinserimento israeliano e il dispiegamento dell’esercito libanese. Un cambiamento del potere politico può alterare i negoziati; non abolisce, di per sé, gli impegni assunti in tali testi.

Nel Sud, la questione rimane quella delle garanzie concrete

Questo intervento si verifica mentre colpi e colpi sono ancora riportati nel sud. I fatti dell’11 novembre sono seguiti separatamentela nostra diretta, con le loro fonti e limiti. Essi danno immediata portata al dibattito sulla protezione degli abitanti, senza convalidare automaticamente la risposta di entrambi i lati.

Il discorso mantiene una disponibilità a combattere, ma non annuncia la data o l’ordine operativo di una nuova guerra. La maggior parte della sua portata politica è altrove: Hezbollah mantiene le sue armi e accetta di renderlo un soggetto futuro, alle sue condizioni. Per lo Stato, la sfida rimane di trasformare la promessa di una discussione in decisioni verificabili, assicurando al contempo il ritiro israeliano e la sicurezza del popolo. Nessuno di questi risultati può essere deferito solo dall’intervento di stasera.

Illustrazione: Khiam visto da Marjayoun, fotografia d’archivio non datata. Non mostra né il discorso né gli eventi dell’11 novembre 2026. Foto: François el Bacha / Libnanews.

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