Jean-Noël Barrot ritiene ancora possibile un ulteriore escalation tra Washington e Teheran. A Parigi, il ministro francese ha sostenuto gli sforzi diplomatici regionali. Un incontro con il Qatar e diversi partner si è concentrato sulla crisi iraniana. Nessun accordo finale o orario per riaprire lo Stretto di Ormuz è ufficialmente annunciato.

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Jean-Noël Barrot ritiene che il rischio di un’ulteriore escalation tra gli Stati Uniti e l’Iran « non sia completamente escluso ». Il ministro degli esteri francese ha parlato il 10 novembre a Parigi alla fine della riunione del G7 dei capi di diplomazia. I suoi commenti, riportati daaFPsi concentra sulla prevenzione di una ripresa degli scioperi e alla ricerca di un risultato politico.

Evitare una ripresa degli scioperi

Secondo la dichiarazione citata dall’Agenzia, il tempo trascorso su questo problema durante i due giorni di discussioni riflette la persistenza del rischio militare. Barrot menziona gli scambi con la sua controparte americana e poi con il Primo Ministro del Qatar.

Ha detto di sostenere gli sforzi regionali per riaprire lo Stretto di Ormuz e una soluzione politica per evitare ulteriori scioperi. Non presenta tali obiettivi come raggiunto e non annuncia alcun calendario di attuazione.

Incontro con Qatar e Arabia Saudita

Un comunicato emesso lo stesso giornodal Ministero francese conferma un incontro di lavoro con il Primo Ministro e Ministro degli Esteri del Qatar, Mohammed bin Abdelrahmane Al-Thani, nonché con i capi della diplomazia saudita, tedesca, britannica e italiana.

Secondo il testo ufficiale, i partecipanti hanno discusso la crisi iraniana e le sue conseguenze economiche e di sicurezza per la regione e oltre. Hanno sottolineato la necessità di prevenire ulteriori escalation militare e di raggiungere un accordo diplomatico, esprimendo la loro volontà di contribuire.

Il comunicato descrive una consultazione e i suoi obiettivi. Non presenta alcun testo negoziato con Teheran e Washington, né alcun accordo di cessate il fuoco, né alcun meccanismo concordato per riaprire Ormuz. L’avvertimento di Barrot viene quindi in una sequenza di consultazioni diplomatiche, il cui risultato rimane aperto.

La Torre Eiffel e la Senna a Parigi, una fotografia di archivio dal 2013. Illustrazione geografica: non rappresenta le riunioni del novembre 2026 G7. Tutta la foto conservata, vestito editoriale Libnanews. © Pixabay / Pexels.

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