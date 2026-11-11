All’USOK, Sandra De Waele collega la ripresa alle riforme

A Kaslik, Sandra De Waele collega la ripresa libanese alle riforme bancarie, giudiziarie e amministrative. Secondo la relazione ANI, si riferisce al sostegno europeo di 2,4 miliardi di euro dal 2021. Questo bilancio non è una nuova busta. Le imprese e le competenze sono anche tra le priorità.

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La riforma bancaria, l’indipendenza della giustizia e la qualità dell’amministrazione sono tra le priorità evidenziate da Sandra De Waele durante la sua visita all’Università dello Spirito Santo di Kaslik. In una relazione pubblicata il 10 novembre, l’Agenzia Nazionale dell’Informazione riferisce che l’ambasciatore dell’UE in Libano ha associato il recupero economico al ripristino della fiducia finanziaria e ad un accordo con il Fondo Monetario Internazionale.

Il diplomatico ha partecipato a due incontri: una conferenza sulla politica europea nei confronti del Libano e uno scambio con la comunità imprenditoriale. Entrambi gli interventi collegano riforme istituzionali con opportunità di finanziamento e sviluppo delle imprese. Essi non comprendono nella relazione disponibile alcun annuncio di un nuovo programma finanziario quantificato o programma di erogazione.

Bilancia degli aiuti dal 2021

Secondo i commenti dell’ANI, Sandra De Waele ha stimato il sostegno europeo per il Libano a circa 2,4 miliardi di euro dal 2021. Ha citato l’assistenza umanitaria e allo sviluppo, il settore della sicurezza, le istituzioni pubbliche e i servizi essenziali. Questo importo descrive quindi diversi anni e diversi settori di intervento. Non corrisponde ad una busta aggiuntiva annunciata a Kaslik.

La conferenza, organizzata dalla USEK Academy of Diplomacy, è stata moderata dal suo presidente, l’ex ministro degli Esteri Nassif Hitti. Sotto il tema della governance, del recupero e delle prospettive di partenariato, l’Ambasciatore ha presentato il rafforzamento dello stato e la capacità delle sue istituzioni come asse centrale della politica europea.

Ha anche fatto riferimento ai programmi europei in materia di istruzione, sanità, protezione sociale, acqua e infrastrutture. Questa presentazione pone i servizi per la popolazione a fianco delle riforme finanziarie, piuttosto che ridurre la cooperazione europea alle sole banche.

Banche, giustizia e amministrazione

La relazione cita diversi progetti specifici: la riforma del settore bancario, l’adozione del Financial Deficit Act, il rafforzamento dell’indipendenza giudiziaria, la lotta alla corruzione e lo sviluppo di un’amministrazione basata sulla competenza e sul merito. Queste sono le priorità difese dall’Ambasciatore. Questo elenco non si applica all’adozione della legge menzionata o alla convalida europea di un testo particolare.

Sul piano economico, Sandra De Waele ha collegato il recupero sostenibile al ritorno della fiducia nel sistema finanziario e bancario e alla conclusione di un accordo con il FMI. A suo avviso, l’attuazione delle riforme potrebbe consentire al Libano di attrarre ulteriori investimenti e finanziamenti internazionali, con effetti attesi sulla crescita e sull’occupazione.

Il punto riguarda le condizioni politiche e istituzionali per il miglioramento. Non riporta una decisione del FMI, un importo approvato dalle sue autorità o un impegno automatico degli investitori. La distinzione rimane essenziale sia per i depositanti che per le imprese: una prospettiva di finanziamento da sola non definisce le modalità di accesso ai fondi.

Imprese nel partenariato europeo

Durante il secondo incontro, che faceva parte della serie « Sunset Stories – Executive Talk », l’ambasciatore ha affrontato le esigenze delle piccole e medie imprese. Lo scambio è stato guidato da Madonna Salameh Ayyanian, responsabile delle relazioni strategiche con le aziende dell’università.

Gli strumenti citati includono l’accesso ai finanziamenti, sovvenzioni, garanzie e assistenza tecnica. Sandra De Waele ha anche citato l’efficienza delle risorse, l’energia rinnovabile, l’innovazione e la formazione professionale. Ha sottolineato lo sviluppo delle capacità delle aziende libanesi di soddisfare gli standard europei e di ampliare la loro presenza nei mercati esterni.

La trasparenza dell’ambiente aziendale, la sua stabilità e il funzionamento dell’amministrazione soddisfano quindi le preoccupazioni finanziarie. L’ambasciatore ha infine messo in evidenza le competenze dei giovani e il crescente ruolo delle donne nell’imprenditorialità. Il messaggio riferito a Kaslik combina il sostegno europeo per le istituzioni con quello per le imprese, lasciando decisioni di finanziamento concrete alle procedure di ogni programma.

Fonte: Agenzia nazionale dell’informazione, relazione della visita all’USOK, 10 novembre 2026.

Parlamento libanese a Beirut, archivio fotografico. Data esatta non stabilita. © François el Bacha / Libnanews. Illustrazione istituzionale, non rappresenta la visita di Sandra De Waele all’USOK. Tutta la fotografia conservata senza ritocco, vestito editoriale Libnanews.

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