Karaté: 124 giovani riuniti a Mont La Salle

Il campionato Libano Under-12 Karate ha riunito 124 ragazzi e ragazze a Mont La Salle, Ain Saadé. Organizzata dalla federazione, questa prima fase riguardava tutte le cinture. Georges Malkoun, Ali Hamiyé, commissioni federali e famiglie erano presenti. Una seconda fase è annunciata domenica 29 novembre 2026 nello stesso club, per le categorie superiori ai 12 anni. Il comunicato stampa non fornisce alcun grafico.

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Comunicato della Federazione Karate libanese, trasmesso il 16 novembre 2026 e tradotto dall’arabo.

La Federazione Karate libanese ha organizzato il campionato libanese 2026 per ragazzi e ragazze sotto i 12 anni, tutte le cinture combinate. Il concorso ha avuto luogo presso il club Mont La Salle di Ain Saadé come parte del calendario federale della stagione.

In questa fase hanno partecipato un totale di 124 giocatori provenienti da diversi club. Alla presenza del segretario generale della federazione, Georges Malkoun e del tesoriere Ali Hamiyé. Erano presenti anche le commissioni federali e le famiglie dei partecipanti.

Karaté: una seconda tappa il 29 novembre

La seconda fase è annunciata domenica 29 novembre 2026, nello stesso luogo. Sarà riservato alle categorie di età superiore ai 12 anni, ragazzi e ragazze, e coprirà anche tutte le cinture.

La federazione è entrata in questo campionato nel suo programma annuale di concorsi locali. Esso mira a consentire ai professionisti di diverse età e livelli di dimostrare le loro competenze tecniche in un ambiente organizzato.

Il comunicato stampa non dettaglia i risultati di questa prima fase o la data precisa su cui si è tenuto. Inoltre non specifica il calendario per il giorno del 29 novembre.

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