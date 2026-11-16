Audi Bank annuncia circa 64 milioni di dollari di utile netto ricorrente nei primi nove mesi del 2026. I suoi rendimenti consolidati non controllati mostrano una diminuzione del reddito delle quote di gruppo, dei ricavi e delle spese operative. Sul bilancio, i depositi dei clienti e i fondi propri sono diminuiti rispetto al dicembre 2025. La banca si riferisce ad una ripresa selettiva del credito, senza annunciare in questa pubblicazione nuove modalità di rimborso dei depositi.

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Audi Bank annuncia un utile netto ricorrente di circa 64 milioni di dollari per i primi nove mesi del 2026. Le sue dichiarazioni consolidate non verificate al 30 settembre mostrano tuttavia un calo del reddito attribuibile agli azionisti del gruppo. Ha raggiunto 5.743,4 miliardi di sterline, rispetto a 5.836 miliardi di sterline nello stesso periodo del 2025.

La banca presenta questi due indicatori separatamente nella sua rendicontazione finanziaria. L’importo del dollaro corrisponde al profitto che descrive come ricorrente. Il gruppo condivide il risultato del conto consolidato di profitto e perdita in libbre libanesi. Tali dati non costituiscono un annuncio di rimborso dei depositi.

Audi Bank: Ricavi e spese

Nel gennaio-settembre 2026 il totale dei proventi operativivi era di 20.100 miliardi di sterline, rispetto ai 31,568,1 miliardi di sterline all’anno precedente. Il margine di interesse netto è diminuito a 1.112,1 miliardi di dollari, rispetto a $13,958,6 miliardi. Le commissioni nette rimangono molto più vicine al livello precedente: 7,707,4 miliardi, rispetto a 7,745,1 miliardi.

Le transazioni finanziarie mostrano anche grandi differenze tra i due periodi. I guadagni netti sugli investimenti finanziari sono aumentati da 17,180,2 miliardi di sterline a 88,1 miliardi di sterline. Nella direzione opposta, il risultato delle operazioni di mercato è ancora positivo, a 578,5 miliardi, dopo una perdita di 7,436,9 miliardi.

La diminuzione delle spese riduce le entrate. Le spese operative sono diminuite a 14.193,9 miliardi di sterline, rispetto a 1.810,2 miliardi di sterline. Tuttavia, i costi del personale sono aumentati a 8.024,2 miliardi, rispetto a 7,396 miliardi. Il declino è dovuto principalmente ad altre spese operative, che sono scese a $5.301.7 miliardi, rispetto a $13,699.5 miliardi.

L’utile operativo ammonta quindi a 6.722 miliardi di sterline, rispetto a 9,458,5 miliardi di sterline nei primi nove mesi del 2025. Dopo le imposte, l’utile consolidato raggiunge i 5.743,5 miliardi, prima di tener conto degli interessi delle minoranze.

Un bilancio inferiore rispetto alla fine del 2025

Per il bilancio, il confronto copre il 31 dicembre 2025, non settembre 2025. Al 30 settembre 2026, i beni consolidati ammontavano a 1.295.842 miliardi di sterline, rispetto a 1.335.435,4 miliardi di dollari alla chiusura precedente.

I depositi dei clienti sono aumentati da 1,152,576 miliardi di sterline a 1,102,031.2 miliardi di sterline. Anche i fondi propri totali sono diminuiti da 103 700,4 miliardi a 100 112,2 miliardi. I prestiti e gli anticipi netti ai clienti rimangono vicini al loro livello di dicembre: 101,090,8 miliardi, rispetto a 101,870,6 miliardi.

Un recupero di credito annunciato come selettivo

Le relazioni Audi Bank continuano a fornire nuovi finanziamenti in modo prudente e selettivo, con rigorosi criteri di credito. Ha anche detto che stava continuando lo sviluppo della sua piattaforma neo. Queste linee guida non danno in questa pubblicazione il volume di nuovi prestiti concessi durante il periodo.

La liquidità e la gestione dei rischi della banca sono in attesa di ristrutturazione del settore e del quadro di elaborazione dei depositi. Di conseguenza, la sua pubblicazione non consente una maggiore disponibilità di fondi per ogni richiedente da dedurre dal profitto pubblicizzato.

Le tabelle affermano esplicitamente « non verificate ». Audi Bank afferma che soddisfano i requisiti di informativa e devono essere letti con il suo bilancio completo. In particolare, si riferisce alla sua relazione annuale 2025 e alle informazioni di accompagnamento.

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