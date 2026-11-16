Frontex: L’indagine sfida la sorveglianza aerea

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Il laboratorio liminale, attaccato all’Università di Bologna, interroga il ruolo della sorveglianza aerea di Frontex nell’intercettare i migranti nel Mediterraneo centrale. La sua indagine « Aerial Bordering », rilasciata il 3 novembre 2026, collega le rilevazioni di aeromobili e droni dell’Agenzia ai ritorni forzati in Libia e Tunisia.

Ciò che i ricercatori hanno ricostituito

Questo è il risultato di un’analisi di Liminal, non una revisione giudiziaria. In particolare, il team utilizza i dati del sistema di reporting operativo Frontex ottenuto tramite richieste di accesso, nonché le informazioni del funzionamento marittimo europeo Irini.

I ricercatori portano questi elementi di traiettorie aeree insieme a testimonianze o dichiarazioni di organizzazioni di soccorso. Essi distinguono diversi gradi di prova, a seconda che l’agenzia fosse semplicemente a conoscenza di un incidente o se il suo aereo aveva identificato direttamente la barca.

Liminal descrive una comunicazione che favorirebbe l’intervento delle autorità libiche e tunisine a scapito dei vasi umanitari. Gli autori riportano informazioni nascoste e monitoraggio aereo incompleto. In alcuni casi, il luogo di atterraggio è assente; Gli autori poi utilizzano le categorie di incidenti per identificare intercettazioni. L’indagine non è quindi esaustiva.

Frontex invoca le regole di soccorso marittimo

Nella sua pagina istituzionale dedicata al soccorso, Frontex difende un’altra lettura delle sue missioni. L’agenzia spiega che i suoi aerei e i suoi droni devono identificare le barche in difficoltà e informare il centro nazionale responsabile della zona, così come i centri vicini.

Essa afferma di essere obbligata a informare il centro libico quando si trova un disagio nella sua regione di ricerca e soccorso, dichiarando che non collabora con le autorità libiche. Frontex dice di trasmettere la posizione, condizione della barca, numero stimato di persone e condizioni atmosferiche. In caso di pericolo imminente, un relè Mayday si propone di avvisare le navi vicine.

Questa presentazione generale del protocollo non è una risposta dettagliata ai casi identificati da Liminal. Il disaccordo si riferisce in particolare ai destinatari delle informazioni e a ciò che accade alle persone dopo l’intercettazione.

Una riforma europea ancora proposta

Il dibattito ha avuto luogo come la Commissione europea ha proposto il 27 ottobre per rafforzare Frontex. Il progetto prevede una forza permanente gradualmente aumentata a 30.000 ufficiali, un centro di coordinamento di ritorno e una capacità aggiuntiva di risposta alla crisi.

Questi orientamenti devono ancora essere concordati dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Non sono nuove competenze che sono già entrate in vigore. L’indagine Liminal si occupa della responsabilità e degli effetti delle operazioni esistenti.

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