Errori e omissioni: comprendere $2.4 miliardi

I « mistakes and omissions » nell’equilibrio libanese dei pagamenti hanno raggiunto 2,4 miliardi di dollari nei primi nove mesi del 2025, rispetto a -0,5 miliardi all’anno precedente. Questo cambiamento di segno indica una deviazione significativa nella registrazione di transazioni esterne. Non identifica le persone, i paesi o i circuiti responsabili di questo divario. La revisione macroeconomica della Banca del Libano del dicembre 2025, pubblicata nell’aprile del 2026, presenta questi importi in base alla sua voce di transazione non classificata. Il divario tra i due periodi è di circa 2,9 miliardi di dollari. Questa variazione riguarda un elemento statistico netto, non un fondo appena scoperto o una riserva di valuta estera da distribuire.

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I « mistakes and omissions » nell’equilibrio libanese dei pagamenti hanno raggiunto 2,4 miliardi di dollari nei primi nove mesi del 2025, rispetto a -0,5 miliardi all’anno precedente. Questo cambiamento di segno indica una deviazione significativa nella registrazione di transazioni esterne. Non identifica le persone, i paesi o i circuiti responsabili di questo divario.

La revisione macroeconomica della Banca del Libano del dicembre 2025, pubblicata nell’aprile del 2026, presenta questi importi in base alla sua voce di transazione non classificata. Il divario tra i due periodi è di circa 2,9 miliardi di dollari. Questa variazione riguarda un elemento statistico netto, non un fondo appena scoperto o una riserva di valuta estera da distribuire.

Errori statistici e omissioni: una deviazione calcolata, non un conto bancario

L’equilibrio dei pagamenti confronta le transazioni tra residenti e non residenti. Una transazione economica deve avere una considerazione contabile: il pagamento di un’importazione, ad esempio, corrisponde ad una variazione finanziaria. In pratica, le informazioni provengono da dichiarazioni e dichiarazioni diverse, che non si adattano perfettamente.

L’elemento net statistica errori e omissioni mostra la differenza rimanente. Non si ottiene aggiungendo insieme trasferimenti i cui autori sono stati identificati ma nascosti dal pubblico. Risulta dalla riconciliazione degli altri componenti. La sua presenza lo rende visibile un limite di dati invece di nasconderlo in un altro post.

Il manuale statistico del FMI sottolinea che un importo positivo può includere entrate sotto-registrate o pagamenti sopravvalutati. Le differenze nelle operazioni in attività finanziarie e passività possono anche contribuire al risultato. Diverse cause possono quindi produrre lo stesso segno.

I 2,4 miliardi non misurano l’intera economia informale

Il BDL si riferisce a trasferimenti informali come possibile fonte di voci non registrate. Questa traccia non è una ripartizione crittografata della posizione. Il rapporto non fornisce un elenco di transazioni per assegnare tutti i 2,4 miliardi di famiglie espatriate, a un settore o organizzazione.

Sarebbe anche errato presentare questo importo come una misura di riciclaggio di denaro o contrabbando. Una transazione scarsamente registrata può essere lecita. Al contrario, una transazione illegale può apparire nelle statistiche di una categoria che non rivela la sua natura. Un’anomalia contabile e una qualifica criminale non si basano sulle stesse prove.

Un esempio fittizio mostra un altro limite. Supponiamo che i ricavi siano omessi per $500 milioni e i pagamenti sono omessi per $300 milioni. Entrambi gli errori possono essere parzialmente compensati. Il saldo mostrava solo 200 milioni di dollari, mentre le omissioni lorde raggiungevano 800 milioni di dollari. Questi numeri illustrano il meccanismo; Non descrivono il Libano.

Il calendario delle dichiarazioni può spostare il risultato

Il FMI distingue tra differenze persistenti nei movimenti irregolari. Un segno duraturo può aiutare a identificare un bias di copertura. Una grande variazione può anche indicare un problema del calendario. Queste sono indicazioni per l’origine della deviazione, non diagnostica automatica.

Immaginiamo, per scopi didattici, una merce registrata alla fine di un periodo e il suo contributo finanziario dichiarato nel prossimo. Il confronto della prima indagine può rivelare uno squilibrio, poi quello che segue un movimento inverso. Senza riconciliare le date, potremmo prendere questo ritardo di tempo per due cambiamenti economici successivi.

Il confronto pubblicato dalla BDL copre gennaio-settembre 2024 e gennaio-settembre 2025. Essa conserva quindi la stessa durata. D’altra parte, non descrive i flussi di tutti i 2025, figuriamoci quelli del novembre 2026. La relazione afferma che le statistiche esterne rimangono esaminabili.

Un elevato equilibrio richiede una riconciliazione dettagliata

I 2,4 miliardi di dollari non dovrebbero essere aggiunti meccanicamente ai trasferimenti ricevuti o alle riserve. Il post è già coinvolto nella riconciliazione dei conti. Per presentarlo come risorsa indipendente sarebbe quello di dare una precisa identità economica a un residuo la cui origine rimane da stabilire.

Per interpretare la sua evoluzione, le dichiarazioni di pagamento devono essere confrontate con i dati commerciali e finanziari corrispondenti. La ricerca dovrebbe distinguere tra le operazioni che sono assenti, gli importi che sono scarsamente valutati e le differenze di tempo. Una revisione di un componente può ridurre i residui senza un dollaro aggiuntivo che entra nel paese.

L’informazione da prevedere non è quindi solo il prossimo totale. Una spiegazione delle revisioni e dei componenti stretti aiuterebbe a determinare se la deviazione sia dovuta a transazioni appena identificate o a una modifica della misurazione. Nello stato, i dati stabiliscono l’entità della discrepanza statistica, non l’identità dei suoi funzionari o la destinazione dei fondi.

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