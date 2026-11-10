Joseph Aoun difende l’esercito contro i critici

Joseph Aoun ha chiamato il 10 novembre per non colpire l’esercito, il suo comando, gli ufficiali e i soldati. Ricevuto a Baabda, Michel Menassa aveva già difeso le responsabilità del comando in un comunicato separato. Alain Aoun ha anche chiesto di preservare l’istituzione di insediamento politico. Egli sostiene che il Presidente rimane aperto al dialogo con Hezbollah. Nessuna riunione di partito, data o accettazione è annunciato. La posizione presidenziale aggiunge sostegno diretto al dibattito sulle missioni militari.

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Joseph Aoun difende l’esercito e chiede di non colpire il suo comando, gli ufficiali e i soldati. Il presidente ha espresso questa posizione martedì 10 novembre, durante un incontro con il ministro della difesa Michel Menassa. Ha sottolineato la stabilità interna e il ruolo dei militari nell’attuazione delle decisioni politiche. Ricevito separatamente a Baabda, il deputato Alain Aoun ha menzionato un’apertura al dialogo con Hezbollah, senza annunciare un incontro.

Joseph Aoun difende l’esercito nella sua missione

Il Capo di Stato e il Ministro della Difesa hanno esaminato la situazione di sicurezza nel paese. Joseph Aoun ha elogiato il ruolo dell’esercito nel mantenere la sicurezza pubblica e la tranquillità. Ha anche ricordato il suo contributo all’attuazione delle decisioni dell’autorità politica.

Il suo appello è rivolto ad attacchi contro l’istituzione a tutti i livelli. Il Presidente considera queste sfide incompatibili con i migliori interessi del Libano. Tuttavia, il rapporto di intervista non identifica alcun partito o leader politico. Non contiene un nuovo ordine operativo o un annuncio di distribuzione.

Questo intervento presidenziale estende la difesa del comando già espresso da Michel Menassa martedì. In un comunicato separato, il ministro aveva risposto alle critiche contro l’esercito e il suo leader, il generale Rodolphe Haykal. In particolare, ha contestato i ricorsi per le sue dimissioni o licenziamenti, senza nominare i loro autori.

Menassa distinse la politica di difesa generale stabilita dall’esecutivo dagli ordini militari sotto il comando. Aveva anche riaffermato il rispetto delle decisioni governative. Il suo argomento riguardava i mezzi dell’esercito, la valutazione delle condizioni di esecuzione e la conservazione della pace civile. L’intervista di Baabda aggiunge ora la posizione diretta del Presidente a questa risposta ministeriale.

Alain Aoun chiede di preservare l’istituzione

Il deputato Alain Aoun ha tenuto una stretta linea dopo il suo incontro con il Presidente. Ha chiesto che l’esercito non sia usato per stabilire i conti tra le forze politiche. Secondo lui, i disaccordi sulle scelte del paese non dovrebbero aumentare la pressione sui militari.

Il parlamentare ha collegato questa richiesta al ruolo che l’esercito dovrà svolgere in qualsiasi soluzione relativa al Sud. Cita tre obiettivi: porre fine alla guerra in Libano, assicurare il ritiro israeliano e riservare le armi allo Stato. Questi sono gli obiettivi che difende, non un accordo che avrebbe annunciato.

Alain Aoun ha anche riferito che il presidente ha mantenuto la sua fiducia nell’istituzione militare. Ha invitato le forze politiche a preparare le condizioni per una soluzione piuttosto che rafforzare i loro scambi. Nessun nuovo calendario militare accompagna queste dichiarazioni.

Disponibilità per il dialogo, senza appuntamento annunciato

Alla domanda sulle possibilità del dialogo interno, Alain Aoun ha detto che la porta del Presidente è rimasta aperta a Hezbollah. Ha fatto riferimento a uno scambio senza condizioni, purché i suoi partecipanti fossero disposti a raggiungere una soluzione. Questa presentazione è venuta dal vice quando ha lasciato Baabda. Non costituisce l’annuncio di un’intervista accettata da Hezbollah.

Il parlamentare ha spiegato che ha parlato con Joseph Aoun delle osservazioni fatte il giorno precedente da Nabih Berri. Secondo il suo conto, il presidente del Parlamento incoraggia discussioni bilaterali tra le forze avversarie. Tuttavia, ritiene che le condizioni per un tavolo di dialogo collettivo non siano ancora soddisfatte.

Alain Aoun distingueva questi scambi mirati da incontri puramente formali. La dichiarazione non specifica alcun interlocutore designato, data o ordine del giorno. L’apertura che descrive rimane quindi una prontezza politica da realizzare senza un processo di negoziazione annunciato.

Ritratto fotografico di Joseph Aoun, libreria fotografica Libnanews. Data esatta di tiro non stabilito. Questa immagine non rappresenta le interviste del 10 novembre 2026. © Libnanews Archives; singolo fotografo non informato.

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