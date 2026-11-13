Jezzine: trasformatore in servizio

L’elettricità in Libano annuncia il ritorno alla consueta fornitura di Jezzine e della zona circostante dall’11 novembre. Il trasformatore di riserva 20 MVA, trasportato da Joub Jannine, è stato installato e testato in Paul-Arcache. Ciò è avvenuto dopo il crollo del 29 settembre. Kamal Hayek ha ispezionato le strutture giovedì, in coordinamento con l’Ufficio Nazionale Litani. EDL sta anche preparando l’arrivo di un trasformatore 40 MVA per soddisfare le esigenze aggiuntive della regione.

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L’elettricità dal Libano annuncia il restauro del consueto nutrimento di Jezzine e delle località limitrofe dall’11 novembre 2026. Il trasformatore di potenza Jezzine, con una potenza di 20 megavoltamper (MVA), è stato installato, testato e commissionato presso la centrale di Paul Arcache. Nel suo comunicato stampa del 12 novembre, l’istituzione pubblica ha anche indicato che stava preparando l’arrivo di 40 apparecchiature MVA per soddisfare la crescente domanda nella regione.

L’aereo è ora in servizio dalla stazione di Joub Jannine a Western Bekaa. Funziona a livelli di tensione di 66 e 15 chilogrammi. La sua consegna è stata effettuata il 6 novembre con il supporto dell’esercito libanese, prima delle operazioni di installazione e test tecnici.

Il trasformatore elettrico di Jezzine è in servizio

L’intervento risponde al fallimento del 29 settembre, che aveva fortemente ridotto il servizio alle aree di Jezzin, Iqlim al-Kharroub e della zona circostante. EDL ha annunciato un’ulteriore installazione il 7 novembre. La distribuzione da mercoledì ha riguadagnato il suo regime di pre-default, secondo l’istituzione.

Il direttore generale della EDL, Kamal Hayek, ha visitato Paul Arcache a mezzogiorno di giovedì 12 novembre, con il presidente del comune di Aïchiyé, Marcel Aoun. La visita, organizzata in coordinamento con il Direttore Generale dell’Ufficio Nazionale Litani, Sami Alawiyé, si è concentrata sulle installazioni elettriche dell’impianto e sulla sua stazione di lavorazione dopo la messa in servizio.

Attrezzature di riserva trasferite da Bekaa

Il trasformatore 20 MVA aveva precedentemente operato a Joub Jannine per diversi anni. Un’apparecchiatura da 40 MVA l’aveva sostituita per accompagnare l’aumento delle cariche elettriche nella stazione e nel Bekaa occidentale. EDL ha poi tenuto il vecchio aereo in riserva.

Secondo la dichiarazione rilasciata il 7 novembre, un primo tentativo di trasferimento aveva incontrato l’opposizione di abitanti e funzionari locali. EDL ha affermato che i suoi team erano stati impedito di completare l’operazione. I contatti con le autorità politiche, le forze di sicurezza e l’esercito hanno poi permesso lo spostamento del 6 novembre.

L’istituzione aveva assicurato che questa mobilitazione di un aereo di riserva non ha influenzato l’alimentazione di Joub Jannine e le località vicine. Nella sua nuova dichiarazione, ha ringraziato il presidente Joseph Aoun per il seguito del caso e l’esercito per la protezione fornita alle squadre tecniche.

Trasformatore 40 MVA in preparazione

EDL sta ora intraprendendo i passi necessari per portare un trasformatore 40 MVA alla stazione principale di Paul Arcache. L’obiettivo annunciato è quello di soddisfare le esigenze aggiuntive di Jezzine e della zona circostante, su istruzioni del Presidente della Repubblica.

Questo rafforzamento era già uno dei passi presentati dal Consiglio sud il 16 ottobre. La relazione ha indicato che era stata presentata una richiesta al Consiglio per lo sviluppo e la ricostruzione per installare 40 apparecchiature MVA per le future esigenze delle comunità di Jezzine. A tale data, aveva anche annunciato il suo accordo per finanziare la riparazione di un trasformatore di 30 MVA inoperativo presso l’impianto idroelettrico di Bisri.

L’orario di arrivo per il futuro 40 MVA attrezzature non è ancora stato annunciato da EDL.

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