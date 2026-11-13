13 novembre 2026
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Essentials in 5 minuti

Libnanews
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Essentials in 5 minuti

Essentials del 13 novembre 2026, 8 edizione (Beirut). Sud Libano, rivendicazione iraniana al Bahrain non confermato in modo indipendente, discussioni con il FMI, cooperazione militare turca, ritiro alimentare e Ucraina. Tronco completo: 4 min 48, senza clip. Archivi foto identificate e accreditate sullo schermo. Voce Vivienne en-FR.

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Libnanews
Newsdesk Libnanews - translated by IATutti i suoi articoli →

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