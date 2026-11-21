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Il 21 novembre, António Costa ha presentato una nuova proposta per il bilancio dell’Unione europea dal 2028 al 2034. Riduce il massimale proposto per impegni a 1 780,9 miliardi di euro, che è di 204 miliardi in meno del progetto iniziale della Commissione. Questo declino del progetto 2025 non è una diminuzione del quadro attuale.

Il presidente del Consiglio europeo ha presentato il suo compromesso agli Stati membri a pochi giorni dalla riunione di Bruxelles del 26 e 27 novembre. Il suo progetto ha ridotto l’importo totale richiesto dalla Commissione nel luglio 2025, pur riservando più denaro di oggi per la ricerca e la mobilità degli studenti. I capi di Stato e di governo non hanno ancora adottato questo quadro.

Da dove provengono 204 miliardi di euro

La tabella del segretariato generale del Consiglio mostra il calcolo. Per sette anni, la Commissione ha proposto 1 984.894 miliardi di euro di impegni a prezzi correnti; Costa propone 1.780,880 miliardi di euro. La differenza è di $204.014 miliardi, o circa il 10,3 per cento del primo progetto. Gli impegni fissano i limiti degli obblighi che l’Unione può assumere. Essi differiscono dai crediti di pagamento, che cap erogazioni durante il periodo.

Al fine di confrontare il quadro a quello del 2021–27, dobbiamo prendere le colonne espresse nello stesso euro, quelle del 2025. La tabella mostra quindi 1 582,5 miliardi di euro di impegni nella proposta Costa, rispetto a 1 270,5 miliardi di euro nel quadro attuale. Secondo questa tabella, il prossimo quadro sarebbe quindi superiore a quello attuale in euro costanti, ma inferiore al progetto iniziale della Commissione per lo stesso periodo 2028-34.

Ricerca, studenti e quartiere: due diversi confronti

Horizon Europe, il programma di ricerca, aumenterebbe da 89,3 miliardi di euro a 140 miliardi di euro a 2025 prezzi, con un aumento di circa il 57% rispetto al quadro attuale. Tuttavia, questo è inferiore ai 154,9 miliardi proposti dalla Commissione. Erasmus+ seguirebbe lo stesso percorso: 34.7 miliardi nel compromesso, rispetto a 27,7 miliardi nel quadro attuale e 36,2 miliardi nel progetto iniziale. L’aumento del 25% della Costa è quindi inteso a essere confrontato con il bilancio attuale, non con la proposta del 2025.

La linea per il Medio Oriente, il Nord Africa e il Golfo all’interno del programma di azione esterna illustra lo stesso divario. La tabella porta a 30,8 miliardi di euro nel 2025, rispetto a 22 miliardi di euro nel quadro attuale e a 37,9 miliardi di euro nella proposta della Commissione. Questa busta coprirebbe l’intera regione. Non specifica un importo per il Libano o progetti già approvati.

Gli Stati devono ancora concordare sul finanziamento

Costa propone di aumentare i contributi nazionali medi da 0,80% a 0,82% del reddito nazionale lordo. Esso vuole inoltre ampliare le risorse proprie dell’Unione intorno a cinque canali: ricavi da servizi digitali di grandi imprese, adeguamento del carbonio alle frontiere, rifiuti elettronici non riciclati, tabacco e mercato delle quote di emissione. Oltre ai ricavi esistenti, ha detto, queste risorse potrebbero aumentare circa 60 miliardi di euro all’anno. Questa non è la performance delle cinque nuove tracce prese in isolamento.

La riunione del 26 e 27 novembre è una fase di negoziazione, non un appuntamento di adozione garantito. Il regolamento che fissa il quadro deve essere adottato all’unanimità dal Consiglio dell’Unione dopo l’approvazione del Parlamento europeo. La decisione sulle risorse proprie segue una procedura separata, con accordo unanime e ratifica in tutti gli Stati membri secondo le loro norme costituzionali.

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